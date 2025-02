Luna Park Saluzzo 2025: divertimento fino al 4 marzo con super promo per il Martedì Grasso!

Saluzzo si prepara a chiudere in grande stile l'edizione 2025 del Luna Park, uno degli eventi più attesi del Carnevale! Fino al 4 marzo, in Piazza XX Settembre, sarà possibile vivere emozioni uniche grazie a giostre spettacolari e un'offerta imperdibile: martedì 4 marzo tutte le attrazioni saranno accessibili al prezzo speciale di 2 euro! (esclusi giochi a premio e a tempo).

La grande novità del 2025: il B52

L’attrazione più attesa di quest'anno è il B52, una giostra alta 30 metri pensata per gli amanti delle emozioni forti. Tra giri mozzafiato e velocità vertiginose, questa novità sta conquistando tutti gli appassionati del Luna Park.

Le attrazioni imperdibili

Oltre al B52, il Luna Park di Saluzzo offre un mix perfetto di adrenalina e divertimento:

🎢 Tagadà – Rotazioni e salti imprevedibili per un’esperienza adrenalinica.

🎡 Top Spin – Capovolgimenti e accelerazioni per i più coraggiosi.

🚗 Autoscontro – La sfida più amata da grandi e piccoli.

🎠 Giostra classica per bambini – Perfetta per i più piccoli in tutta sicurezza.

Inoltre, non mancheranno i classici giochi da Luna Park: tiri a segno, tappeti elastici e stand gastronomici con zucchero filato, ciambelle e altre golosità.

Ultimo giorno di festa: martedì 4 marzo tutte le giostre a 2 euro!

Per concludere in bellezza, martedì 4 marzo tutte le attrazioni saranno disponibili a soli 2 euro! Un’occasione imperdibile per provare le giostre più emozionanti a un prezzo speciale.

📍 Dove? Piazza XX Settembre, Saluzzo (CN)

📅 Quando? Fino al 4 marzo 2025

📞 Info: +39 366 975 8606

📲 Seguici sui social: Instagram @lunapark_saluzzo

Non perdere l'ultima occasione di vivere il Luna Park Saluzzo 2025! 🎡✨