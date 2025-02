A Busca s'inaugura la personale della pittrice Ornella Audisio

Sabato 1 marzo alle ore 14,30 s'inaugura la personale di pittura di Ornella Audisio. Il lavoro di Ornella è sempre stato nell'arte antica, come restauratrice di mobili, dipinti e cornici. Seguendo i consigli e insegnamenti della pittrice Viola Virdis ha acquistato via via sicurezza e personalità nella pittura ad olio, con una chiara predilezione per la corrente degli impressionisti.

È la prima volta che ha deciso di esporre le sue opere in una mostra personale, scegliendo la location di Ingenium, di cui è anche socia da parecchi anni. La mostra sarà visitabile, a ingresso libero, sabato 1 e domenica 2 marzo, sabato 5 e domenica 6 aprile , con i seguenti orari: dalle ore 14,30 alle 18, le domeniche anche al mattino dalle ore 10 alle ore 12.