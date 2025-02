Datameteo Educational Odv al Terres Monviso Outdoor Festival

Datameteo Educational OdV sarà presente al Terres Monviso Outdoor dal 14 al 16 marzo a Saluzzo.

Presenza e attività per le scuole:

I CICERONI DEI COLORI: Con un l’aiuto di una esperta di tinture naturali e grazie ad un approccio empatico i ragazzi useranno il tatto, l’olfatto e la manipolazione per conoscere la storia delle piante tintorie che Giulia coltiva sulla collina di Moncalieri e i cui fiori diverranno i coloranti naturali e sostenibili per oggetti e tessuti. Laboratorio della durata di 1 ora adatto alle scuole elementari e medie

I CICERONI DEL CLIMA: i nostri volontari vi guideranno attraverso le cause del cambiamento climatico, approfondendone gli aspetti salienti in modo più ludico, talvolta più educativo al fine di individuare comportamenti responsabili e rispettosi delle risorse del nostro pianeta. Laboratorio della durata di 1 ora adatto alle scuole elementari e medie

Con tempistiche come lo scorso anno

Approfondimenti: https://datameteo.education/iciceronieducational.pdf



TERRES BALLOON E BIKE DEL MONVISO:

Esperienza outdoor con volo in mongolfiera la mattina del 15 ( meteo permettendo ) a cospetto del Monviso. Atterraggio e a seguire esperienza in bike su di un tracciato collinare alla scoperta del territorio e dei segnali del tempo con: Enrico Costa esperto biker con diversi exploit estremi, Nadia Ferrara guida cicloturistica qualificata, Cristian Rendina meteorologo volontario della nostra associazione ed esperto biker.

IL 15 ore 17:45 speech con Enrico Costa che racconterà le sue avventure estreme realizzate sempre in solitaria e autosufficienza con integrazione nei costumi e modi di vivere della popolazione locale.