Manta: presentazione del libro “Storie d’impresa: il valore artigiano”

La rassegna “I giovedì del Monastero”, organizzata dal Comune di Manta, giovedì 27 febbraio, alle 21 in Santa Maria del Monastero (in via Rivoira 11) ospita il professor Sergio Soave curatore del libro “Storie d’impresa: il valore artigiano”, edito da Aragno.

Il professor Soave ex parlamentare ed ex sindaco di Savigliano, ricercatore e professore universitario in pensione, attualmente è presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano.

“Con il supporto della giornalista Daniela Bianco – spiega Soave - due anni fa abbiamo individuato una decina di giornalisti locali per raccontare quasi quaranta imprese artigiane che operano nel Saluzzese, Saviglianese, Cuneese, Albese e Braidese. Da parte mia ho curato la prefazione e un testo su un'azienda che si occupa di restauro”.

Il libro offre un quadro completo dei vari percorsi seguiti nel tempo da determinati imprenditori locali, evidenziando al contempo le diverse strategie innovative da loro adottate per rimanere competitivi e al passo con il mercato.

Intervengono alla serata Daniela Minetti, presidente della Confartigianato di Saluzzo, che illustrerà la realtà artigiana del Saluzzese e Luca Crosetto, presidente della Confartigianato di Cuneo, che offrirà una panoramica sulla realtà artigiana della provincia Granda e i suoi intrecci con il mercato globale.

Sergio Soave dialogherà con il giornalista Giampaolo Testa anch’esso autore di alcuni scritti raccolti nel libro.

ingresso libero.