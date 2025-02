Savigliano, convocato per mercoledì  sera il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale di Savigliano Piergiorgio Rubiolo ha convocato l’assemblea consiliare per mercoledì 26 febbraio alle ore 19 con possibilità di prosecuzione il giorno successivo se non l’ordine del giorno non venisse esaurito.

Sei i punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze.

2. 1^ variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2025-2027.

3. Approvazione modifica del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1 commi 816 e ss. l. 160/2019.

4. Progetto dei lavori di “Arginatura torrente Mellea a monte del ponte di via Alba e nuovo ponte di via Alba” – CUP: G47H21050510002 – specifiche agli impegni finanziari – integrazione D.C.C. n° 46 del 27.10.2022.

5. Savigliano “Città a sostegno dei donatori di vita”.

6. Ordine del giorno “Azioni per ridurre i disagi per gli utenti dell’autostrada A6 Torino Savona.