Salute femminile e pavimento pelvico: una serara gratuita al Centro Mirya di Cuneo

Il Centro Mirya di Cuneo, fondato dalla dottoressa Isabella Bodino, è uno spazio dedicato al mondo femminile, specializzato nella salute e nel benessere delle donne.

In via Statuto 13, il prossimo 4 marzo alle 20.30, ospiterà un incontro gratuito con la dottoressa Rosa Bochicchio, consulente in Sessuologia e in riabilitazione del pavimento pelvico.

Da oltre 20 anni, la dottoressa Bochicchio si occupa di donne e della loro salute. Dal 2013 collabora inoltre con la professoressa Chiara Benedetto, direttrice della Struttura Complessa a Direzione Universitaria – Ginecologia e Ostetricia, Presidio Ospedale Sant’Anna, A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Un'ospite, quindi, di grande pregio e di grande esperienza, in una serata in cui si affronteranno diverse tematiche, dalla cistite al dolore pelvico, durante la quale si potranno sviscerare dubbi e tabù.

Per partecipare e riservare un posto, è necessaria la prenotazione al numero 3343854922.