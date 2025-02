Basket/C Interregionale: Cogal Savigliano ritrova il bel gioco e vince il derby con l'Abet Bra

Derby casalinghi che sorridono alla Cogal e, dopo il sofferto successo ottenuto lo scorso fine settimana contro Cuneo, sabato sera i ragazzi di coach Siclari si sono imposti in maniera ben più netta su Abet Bra, formazione sulla carta più insidiosa e alla ricerca di punti per accedere ai playoff. Dalla loro le Pantere ritrovavano in campo Abrate e Baruzzo, pedine fondamentali per il gioco biancorosso.

Savigliano parte bene ma nel primo quarto sono i braidesi a provare lo strappo registrando un bel parziale poi limitato dal rientro delle Pantere. Da qui in avanti la Cogal prenderà sempre più slancio, prima gestendo, poi scappando ed infine chiudendo la contesa con un super quarto periodo quando Bra alzerà bandiera bianca. Un successo non solo per il risultato, ma anche per il gioco espresso che, dopo qualche uscita sottotono, è tornato ad essere molto preciso e ad esprimere grande qualità.

"Finalmente ci siamo di nuovo potuti allenare al completo e il gioco ne ha subito goduto – il commento di coach Siclari -. Era una partita complessa perché Bra è una posizione di classifica che le richiede di conquistare punti per ottenere l’accesso ai playoff, ma siamo riusciti ad affrontarla con il giusto piglio. La prossima settimana, in trasferta contro Cus genova, ci aspetta un’altra avversaria insidiosa che da inizio campionato è rimasta sempre sulla scia delle prime (al momento a -4 dalla coppia Cogal-Cus Torino)".

L’appuntamento con i liguri è fissato per sabato 1° marzo alle 18.45, al PalaCus di Genova.