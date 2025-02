Marta Bassino tra le 11 azzurre convocate per il weekend di Coppa del mondo a Kvitfjell

Sono undici le convocate per l’appuntamento con la velocità femminile di Coppa del mondo, previste sulla pista norvegese di Kvitfjell, dove sono previste due discese, venerdì 28 febbraio alle 11 e sabato 1 marzo alle 10.30 e un supergigante, domenica 2 marzo alle ore 10.30.

L’Italia schiererà Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Allemand, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Asja Zenere e Vicky Bernardi.

Il bilancio storico dell’Italia sulla Olympiabakken nelle discipline in questione vede i successi di Brignone in supergigante nel 2024 e Karen Putzer in supergigante nel 2003, mentre Goggia è arrivata seconda in discesa nel 2023, così come Curtoni ne supergigante sempre del 2023. Infine Isolde Kostner fu seconda in discesa e terza in supergigante nel 1996.

La classifica generale è guidata al momento da Brignone con 999 punti davanti a Lara Gut-Behrami con 809 e Zrinka Ljutic con 753, quella di discesa vede Brignone comandare con 289 punti contro i 260 di Goggia e i 208 di Cornelia Huetter, mentre il supergigante vede svettare Gut-Behrami con 385 davanti a Brignone con 310 e Goggia con 246.