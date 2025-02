Tennis, a Lagnasco la gara di Coppa delle Province U10 tra Cuneo e Asti/Alessandria

La VTT di Lagnasco, presso il Tennis Stadium, ha ospitato nel fine settimana ormai alle spalle l’incontro di Coppa delle Province tra Cuneo e Asti-Alessandria (categoria under 10). Alla fine sono stati i cuneesi ad imporsi, per 5-4 e al doppio decisivo.

Nella formazione guidata in veste di capitano dal fiduciario regionale FITP Fulvio Priotti e dal vice capitano nonché tecnico della VTT Daniil Testa, c’erano anche quattro giocatori che fanno parte della Scuola Tennis VTT. Si tratta di Ginevra Demarchi, che ha giocato e perso il singolare, Giovanni Ferrato, che si è imposto nel proprio singolare, Lorenzo America, sceso in campo in doppio e vittorioso a fianco di Nicolò Marengo (Country Club Cuneo) e Beatrice Caffaro, convocata ma non schierata.

Un successo che ha qualificato la formazione vittoriosa per la fase di macroarea che si svolgerà a fine maggio in Liguria. Il testa a testa con la squadra di Torino, in calendario a marzo, deciderà invece le posizioni in “griglia”, di prima o seconda del girone: “Una prova – dicono i dirigenti della VTT – che ha visto quattro nostri giovani allievi impegnati e ha confermato la loro crescita. Una perfetta fotografia della nostra Scuola Tennis che ha proprio sui giovani il suo focus principale”.

Proseguono alla VTT i lavori di ampliamento e di copertura della struttura che affiancherà quella già esistente per offrire sempre più servizi all’utenza, sempre più numerosa e coinvolta nei programmi VTT.