Volley A1F. Ultimo appuntamento casalingo in regular season per Cuneo, Polder: “Con Bergamo avremo bisogno di tutti i nostri tifosi"

Meno due al termine del campionato e ultimo match casalingo per la Honda Olivero Cuneo, che questa sera sarà impegnata in una partita tutt’altro che semplice. Le avversarie della dodicesima giornata, turno infrasettimanale, saranno infatti le bergamasche allenate da coach Carlo Parisi.

Una partita che all’andata aveva visto Bergamo vincere per 3-0. Ma ora le carte in tavola sono cambiate: le Gatte hanno inaugurato il 2025 con una splendida vittoria su Pinerolo e da lì non si sono fermate. Novara, piccola battuta di arresto con Roma, e poi in scioltezza con Firenze, Perugia e Talmassons, arrivando così a quota 22 punti e all’undicesimo posto in classifica, a pari merito con Perugia.

Oltre che ultima partita davanti ai propri tifosi, questo turno infrasettimanale potrebbe anche avere un sapore speciale: se infatti le biancorosse riusciranno a conquistare la vittoria, potranno festeggiare davanti al proprio pubblico la salvezza matematica, con Talmassons ormai distante, e diventando irraggiungibili per Roma e Firenze.

Bergamo però non sarà un’avversaria facile: settima con 34 punti, ha disputato un buon campionato e si contende il posto in classifica ai playoff con le vicine Vallefoglia e Busto. Le bergamasche arrivano inoltre da una grande partita contro Novara, a cui le ragazze di Parisi si sono arrese solo al tie break, terminato 15-17.

Zero punti invece per le Gatte nell’anticipo dell’undicesima giornata, in cui hanno affrontato la capolista Conegliano. Un buon primo set per le biancorosse e soprattutto un’ottima rimonta, quando da 18-14 la squadra si è ricompatta e ha recuperato fino al 20 pari, poi Conegliano ha cambiato marcia e fatto valere la propria superiorità da capolista.

Buono anche l’inizio del secondo set, con scambi equilibrato, poi ancora una volta le padrone di casa hanno messo la freccia e metà parziale per chiuderlo in scioltezza.

Tra le fila cuneesi sono spiccate le prestazioni di Bakodimou, partita titolare al posto di Martinez, e Polder, che ha messo a segno un’altra ottima performance dopo Perugia e Talmassons. Per lei sabato 7 punti, 5 in attacco (50% di efficienza) e due muri.

"Penso che sia andata bene perché contro Conegliano abbiamo potuto giocare in modo libero e con molto rischio" ha commentato la centrale della Honda Olivero Cuneo. "Il primo set ci ha dato molta fiducia nel fatto che possiamo competere contro qualsiasi squadra. Dobbiamo portare questa mentalità anche nella partita contro Bergamo, una squadra con buone attaccanti e molto forte in difesa. Lottano su ogni punto, ci saranno molti scambi lunghi".

E sull'opportunità di giocare un match così importante davanti al proprio pubblico: "Sono molto felice di giocare questa partita importante contro Bergamo in casa. Per le altre squadre è difficile giocare a Cuneo grazie ai nostri tifosi e dell’atmosfera che si crea. Spero che il Palazzetto sia pieno di persone che verranno a sostenerci, perché ne avremo bisogno. Molti tifosi ci hanno supportato anche nei momenti difficili di questa stagione, sono davvero grata per questo".

Appuntamento quindi a stasera per questo match fondamentale. Fischio di inizio alle 20:30.