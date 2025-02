A Cherasco secondo appuntamento con “I lunedì della salute”

Secondo appuntamento, lunedì 10 marzo alle 20,45 nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco, de “I lunedì della salute”: una serie di incontri in collaborazione con il Lions club Cherasco dedicati al benessere e alla salute, con esperti che affrontano temi chiave per prendersi cura di sé e del proprio futuro. Un’occasione per informarsi e promuovere uno stile di vita sano.

L’appuntamento di marzo è con il dottore Pietro Maimone, direttore del Dipartimento Prevenzione Asl Cn2 e tratterà il tema della prevenzione, anche questa volta farà da moderatrice Daniela Domeniconi.

La prevenzione è un concetto importante in molti ambiti, in particolare in quello della salute, della sicurezza e della protezione dell’ambiente: è l’insieme di azioni mirate a ridurre o evitare l’insorgere di problemi, malattie, incidenti o danni, puntando su interventi che anticipano i rischi invece di doverli affrontare dopo che si sono manifestati.

L’incontro tenuto dal dottor Maimone, che ha il sottotitolo “La tutela della propria salute da cittadino consapevole", avrà come argomento le informazioni, ed anche le sollecitazioni, a cui sono sottoposti i cittadini in quanto consumatori. Il suo intervento porrà l’attenzione anche sulla capacità di leggere correttamente tali informazioni per poter scegliere con consapevolezza. Naturalmente nel confronto sarà anche fatto qualche esempio di manipolazione dell'informazione. Infine accennerà anche a quanto il servizio pubblico fa per tutelare la comunità.

Lunedì 10 marzo, ore 20.45, Chiesa di San Gregorio; ingresso libero a tutti. È consigliata la prenotazione allo 0172427050.