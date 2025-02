Acqua pubblica: a Cogesi 23 milioni di euro per il progetto Pnrr "Acquedotto 4.0"

Si terrà lunedì 17 marzo dalle 16 alle 18 allo Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo l'incontro in cui COGESI - gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Cuneo - illustrerà le modalità di utilizzo del ricevuto finanziamento PNRR di 23.574.870 euro.

Il progetto di COGESI, dal titolo “Acquedotto 4.0: innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica cuneese M2C4-I4.2_231”, comprende una serie di interventi finalizzati all’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica e alla riduzione delle perdite: digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti, acquisizione delle misure di portata e di pressione funzionali alle attività di modellazione, calibrazione dei modelli idraulici, realizzazione di un piano per ottimizzare la sostituzione di porzioni di rete, per rendere più efficienti tali interventi e ridurre le perdite. Con gli interventi previsti dal progetto la gestione della risorsa idrica in provincia di Cuneo si proietta in un futuro dove l’integrazione delle tecnologie digitali con le reti di distribuzione e le loro infrastrutture migliorerà la gestione e creerà efficienza.