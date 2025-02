Bra: temporanea variazione di orario per i servizi demografici

Nella giornata di giovedì 6 marzo gli sportelli dei servizi demografici del Comune di Bra, al piano terreno con ingresso da via Barbacana, nonché l’ufficio elettorale (al primo piano) chiuderanno in anticipo per consentire al personale di partecipare ad un pomeriggio di formazione.

In quella giornata, quindi, gli uffici Anagrafe e Stato civile saranno aperti al pubblico dalle 8,45 alle 13,30 (e non alle 16) con orario continuato e accesso anche senza prenotazione, mentre l’ufficio elettorale sarà operativo dalle 8,45 alle 12,45 e non il pomeriggio, con accesso su prenotazione.