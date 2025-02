Decreto Emergenze, Bergesio (Lega): “Dal Governo azione forte su PNRR per sostenere crescita, sicurezza e coesione sociale”

“Un provvedimento che rappresenta una risposta concreta alle criticità che affliggono il Paese, in particolare infrastrutturali, sociali e ambientali. Ma al contempo una spinta all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con misure volte a rafforzare il tessuto economico e sociale al fine di sostenere la crescita dei territori”. Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il ddl n. 1384 di conversione in legge del decreto-legge n. 208/2024.

Questa mattina, con 105 voti favorevoli, 64 contrari e un'astensione, l'assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl 1384 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 208/2024, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento si compone di 17 articoli e si articola in due grandi ambiti di intervento: da un lato, le misure emergenziali per affrontare crisi ambientali, infrastrutturali e sociali, dall’altro le disposizioni per garantire il rispetto delle scadenze e degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Con gli emendamenti voluti dalla Lega vengono previsti interventi concreti su politiche sociali, lavoro, formazione e tutela delle categorie vulnerabili – prosegue il parlamentare -. Con questo provvedimento il Governo incentiva l'attuazione del PNRR, con misure destinate a combattere il degrado e aiutare i più fragili e investendo nel lavoro. Un passo avanti importante per affrontare criticità ereditate dal passato e migliorare la gestione dei fondi”.

Una parte fondamentale del decreto riguarda gli interventi per rispondere a situazioni di emergenza, che vanno dal degrado urbano alla vulnerabilità sociale e al disagio giovanile. “Misure che mirano a limitare il divario tra territori, favorendo una maggiore coesione sociale ed una riduzione delle diseguaglianze riducendo quelle zone di marginalità che spesso sono alla base di forme di criminalità. Un punto su cui questo Governo sta lavorando fin dal suo insediamento: sicurezza e riqualificazione”, dice ancora Bergesio.

Il provvedimento interviene anche sulla gestione delle emergenze idriche e idrogeologiche, introducendo misure urgenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, con stanziamenti mirati al contrasto della scarsità d’acqua e al miglioramento delle reti di distribuzione “per affrontare gli effetti del cambiamento climatico con maggiore sicurezza”, afferma il Senatore della Lega.

Il decreto contiene anche disposizioni fondamentali per garantire l’attuazione efficace del PNRR, come la disciplina dell’attuazione della riforma del capitolo Repower per il rafforzamento delle infrastrutture energetiche e per la transizione ecologica del Paese, che accelera la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, semplificando le procedure autorizzative. O ancora la riforma degli istituti tecnici e professionali, per migliorare l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro.

“Le misure previste ci consentiranno di affrontare le emergenze e garantire lo sviluppo del Paese intervenendo sulle infrastrutture idriche, la protezione ambientale, la formazione, i piani di rigenerazione urbana, per costruire un’Italia pronta alle sfide del futuro”, conclude il Senatore Bergesio.