Il semaforo antismog ritorna verde: i Diesel Euro 5 possono riprendere a circolare nei nove comuni della Granda interessati dalla misura

Nella mappa di Arpa la pre­vi­sio­ne sui valori di Pm10 per il gior­no in cor­so e i due gior­ni suc­ces­si­vi insieme a una va­lu­ta­zio­ne del­lo sta­to di qua­li­tà del­l’a­ria per i tren­ta gior­ni pre­ce­den­ti a quello in cor­so

Dopo l’arancione segnato per oggi, mercoledì 26 febbraio, con le conseguenti limitazioni sulla viabilità (prime tra queste il blocco alla circolazione dei Diesel Euro 5), da domani tornerà verde in tutto il Piemonte il semaforo antismog , il meccanismo elaborato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente che misura il livello di inquinamento atmosferico in Piemonte.

Lo scattare del primo livello di allerta aveva comportato per la giornata odierna diverse limitazioni alla circolazione, andate ad aggiungersi a quelle strutturali in vigore dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno ( leggi qui ).

Nella nostra provincia erano interessati tutti i nove comuni coinvolti dall’applicazione della misura di contrasto allo smog (si tratta del capoluogo Cuneo, di Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Busca).

IL SEMAFORO

Il pro­to­col­lo an­ti­smog (se­ma­fo­ro) per l'a­do­zio­ne pre­ven­ti­va di prov­ve­di­men­ti di ri­du­zio­ne tem­po­ra­nea del­le emis­sio­ni dei com­par­ti traf­fi­co, ri­scal­da­men­to e agri­col­tu­ra in modo da pre­ve­ni­re l’e­ven­tua­le oc­cor­ren­za dei su­pe­ra­men­ti del va­lo­re li­mi­te gior­na­lie­ro di PM10 è sta­to in­tro­dot­to con la D.G.R n. 9-2916 del 26 feb­bra­io 2021, con la qua­le la Re­gio­ne Pie­mon­te ha de­fi­ni­to di­spo­si­zio­ni straor­di­na­rie per la tu­te­la del­la qua­li­tà del­l’a­ria, ad in­te­gra­zio­ne e po­ten­zia­men­to del­le mi­su­re di li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni, strut­tu­ra­li e tem­po­ra­nee già in vi­go­re.

Il ser­vi­zio è ag­gior­na­to tre vol­te alla set­ti­ma­na, il lu­ne­dì, il mer­co­le­dì ed il ve­ner­dì nel pe­rio­do di at­ti­va­zio­ne del se­ma­fo­ro tra il 15 set­tem­bre e il 15 apri­le.

Le li­mi­ta­zio­ni as­so­cia­te al li­vel­lo del se­ma­fo­ro pos­so­no va­ria­re da Co­mu­ne a Co­mu­ne e sono con­sul­ta­bi­li sul sito del Co­mu­ne di in­te­res­se.