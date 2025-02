"Profonda stima e gratitudine per la splendida assistenza ricevuta all'ospedale di Savigliano"

Gentilissimo Direttore,

Le scrivo per esprimere la mia profonda e sincera gratitudine a tutto lo staff del Pronto Soccorso e al reparto di Chirurgia dell’ospedale di Savigliano per le cure e le attenzioni che mi hanno riservato in occasione di un mio recente ricovero.

Fin dal mio arrivo in Pronto Soccorso sono stato accolto con grande professionalità unita a gentilezza ed umanità. Sin dal primo mattino sono stato costantemente assistito, controllato e oggetto di ogni tipo di analisi fino all’intervento in regime di urgenza in anestesia totale. La stessa professionalità e gentilezza le ho riscontrate anche nel reparto di Chirurgia da parte di tutto il personale infermieristico e medico.

Non posso quindi che ribadire la mia stima e la mia profonda gratitudine per tutta la splendida assistenza ricevuta. Spero voglia pubblicare quanto Le scrivo perché ritengo che sia doveroso ringraziare chi con tanto impegno e dedizione aiuta il prossimo in situazioni così delicate ... Possiamo essere fieri della nostra Sanità Pubblica. Grazie di cuore.

Hendrik Jan Oggero