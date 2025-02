Savigliano: al via le potature stagionali

Hanno preso il via in questi giorni le operazioni stagionali di potatura di alcune alberate di Savigliano.

I lavori sono iniziati da viale Piave, dove la viabilità è stata regolata da un semaforo. Lunedì si è invece intervenuti sui platani monumentali di piazza Nizza: vista l'importanza e la storicità delle piante secolari sono intervenuti dei tecnici specializzati, arboricoltori certificati ETW (European Tree Worker).

Le potature proseguiranno anche nei prossimi giorni, interessando progressivamente altre zone della città. Come l'area del cimitero, corso Indipendenza (nel tratto tra via Mazzini e la rotonda davanti ai Vigili del Fuoco), corso Nazario Sauro e Levaldigi, in particolare i parchi della frazione e via Tholosan.