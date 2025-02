“Vite ribelli”: ad Alba rriva a teatro lo youtuber Matteo Saudino del canale Barbasophia

Il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba venerdì 28 febbraio alle 21 propone "Vite ribelli", uno spettacolo di e con Matteo Saudino, professore, attivista, scrittore e youtuber.

Il suo canale “Barbasophia” conta oltre 46 milioni di visualizzazioni da parte di adulti e molti ragazzi. Saudino affronta la filosofia e la storia come strumenti per ragionare sulla società contemporanea, sulla politica, sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché “fare filosofia è un atto di ribellione”.

Lo spettacolo rende omaggio alla forza del pensiero attraverso le storie di cinque vite ribelli, dalla scelta di Ipazia di immergersi nel mondo della matematica sfidando ogni fondamentalismo religioso, al coraggio di Democrito di affermare che tutto è materia e che la felicità risiede nel vivere liberi dalla paura e dal dolore; e ancora da Giordano Bruno a Olympe de Gouges e la sua Dichiarazione dei Diritti della donna e della cittadina, per giungere infine al cospetto di Socrate, il filosofo e il ribelle per antonomasia, colui che in punto di morte si ribella all’ingiustizia della sua condanna continuando a rispettare le leggi della città di Atene.

Posti disponibili acquistabili al botteghino del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto n. 3, tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita, online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.

Intero Euro 18,00, ridotto Euro 13,00 (under 30)