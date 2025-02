Opportunità e vantaggi del Bilancio di sostenibilità illustrati alle imprese del Ponente Ligure

Martedì 4 marzo 2025 alle ore 17, presso la sede dell’azienda Fratelli Carli società Benefit a Imperia (via Garessio 11), avrà luogo il convegno dal titolo “Bilancio di sostenibilità: opportunità e vantaggi per le imprese” organizzato da Confindustria Imperia ed Elena Sparago, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova e lo studio Parolini commercialisti società Benefit, per far comprendere ai partecipanti i vantaggi competitivi e strategici derivanti dall’adozione di un bilancio di sostenibilità. Per informazioni telefonare allo 0183 650551 o inviare una mail a info@confindustria.imperia.it

“La sostenibilità rappresenta una leva strategica per la crescita delle imprese – commenta Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia -. Questo convegno vuole essere un momento di confronto e approfondimento per supportare le aziende del territorio nella transizione verso modelli economici più sostenibili e competitivi. Sarà un’occasione importante per imprenditori e professionisti che desiderano aggiornarsi sulle nuove normative, sulle opportunità di finanziamento e sui vantaggi di una gestione aziendale sostenibile. Il mio intervento verterà sull’impegno dell’Amer yacht nel tracciare un percorso di sostenibilità, che è importante venga effettato non solo dalla capofila, ma anche dalla filiera, perché è fondamentale il coinvolgimento di tutti per costruire insieme un avvenire durevole.”

“Sarà il primo evento sul nostro territorio nel quale si parlerà di Bilancio di sostenibilità - prosegue il dott.-, avremo l’onore di avere la testimonianza di grandi aziende, non solo per dimensioni, ma soprattutto la loro visione futura del nostro territorio. Le loro esperienze rappresentano un modello virtuoso per il tessuto imprenditoriale della nostra provincia, sono imprese che hanno raggiunto importanti risultati economico-finanziari e hanno voluto destinare parte degli utili alla sostenibilità futura dell’ambiente in cui viviamo. Per il nostro Studio Professionale, ora Società Benefit, è un privilegio essere partner tecnico di questo convegno.”

Barbara Amerio

Claudia Carli

Walter Lagorio

Riccardo Spinelli

Giovanna Zacchi

Rosalia Spagnarisi,

Antonio Parolini

Raineri Villa

Claudia Torlasco

Il programma prevede la presenza di esperti del settore che illustreranno le migliori pratiche e opportunità offerte dalla transizione verso modelli di business più responsabili e sostenibili. In particolare, dopo i saluti introduttivi e le testimonianze di, presidente della Confindustria di Imperia, e didella Fratelli Carli S.p.a. Società Benefit, il programma prevede l’intervento didel gruppo Unoenergy, che redige il Bilancio di sostenibilità. A seguire l’intervento “La comunicazione di sostenibilità: uno strumento per creare fiducia tra impresa e stakeholder” a cura di, docente di Business Ethics e Responsabilità Sociale delle Imprese dell'Università degli Studi di Genova. Dopo di lui,, ESG Strategist di BPER, eResponsabile Territoriale Corporate Liguria Piemonte BPER, affronteranno il tema “Banca e PMI: insieme verso un mondo sostenibile”, mentre, dello Studio Parolini commercialisti Società Benefit, entrerà nel vivo dell’oggetto del pomeriggio con l’approfondimento “La rendicontazione di sostenibilità: oggetto, obblighi e contenuti”. Successivamente,di Deloitte illustrerà gli “Incentivi a supporto dei progetti ESG”, prima di avviarsi verso le conclusioni con il “case history” della Mastelli, Società Benefit, illustrato da

Nel Bilancio di sostenibilità vengono rendicontati aspetti ambientali (impatto sul clima, gestione delle risorse, economia circolare), sociali (condizioni di lavoro, diritti umani, diversità e inclusione) e di governance (etica aziendale, gestione del rischio ESG, relazioni con stakeholder), un documento, quindi, che si propone di relazionare sugli impegni ed i progressi verso la sostenibilità.

Al di là degli obblighi di norma, adottare un Bilancio di sostenibilità offre alle imprese diversi vantaggi, sia in termini di gestione che di immagine. Ecco alcuni dei principali: miglioramento della reputazione aziendale, l’accesso a finanziamenti e investimenti, maggior competitività, rendimenti a lungo termine, miglior gestione del rischio, coinvolgimento dei dipendenti e più resilienza ai cambiamenti economici, sociali ed ambientali.