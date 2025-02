A sostegno de “Le Perle” di Dronero è in arrivo il Gran Ballo Occitano di beneficenza

È in arrivo presso la Casa delle Divina Provvidenza “Le Perle” di Dronero il Gran Ballo Occitano di beneficenza. Appuntamento domenica 2 marzo, alle ore 15:30, presso la palestra della struttura per un pomeriggio di danza, sorrisi e solidarietà in compagnia di Simonetta Baudino ed i sonaires das valadas.

Le Perle rappresentano da sempre Dronero, l’autentica generosità: la struttura, infatti, non riceve finanziamenti pubblici e può contare solo sulla generosità dei privati per svolgere la sua preziosa opera umanitaria.

Lascito di don Mattio, il 2 agosto 1913 iniziava ufficialmente, con una solenne celebrazione religiosa, il cammino di questa importante istituzione. Nata inizialmente come orfanotrofio, “Le Perle” è diventata poi casa di accoglienza per giovani ragazze e donne con gravi disabilità cognitive. Il tutto grazie alla cura delle suore vincenziane, Figlie della Carità, che hanno portato avanti in tutti questi anni la struttura, occupandosi delle “ragazze”, come sono da tutti chiamate.

Racconto nel tempo di un legame profondo con i cittadini droneresi, la struttura sta ora affrontando un momento molto complesso, con l’ipotesi di chiusura a fine anno ed un recente furto di circa 3.000 € in contanti.

Proprio per questo motivo, l’evento organizzato per domenica è particolarmente sentito ed importante. Durante il concerto, alcuni volontari raccoglieranno le offerte del pubblico e l’intero ricavato verrà devoluto alla struttura.