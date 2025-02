Benessere e natura: l’8 marzo a Crissolo tra yoga, relax e sapori di montagna

L’8 marzo è l’occasione più nota per celebrare la Femminilità e il fondamentale ruolo della Donna nella nostra società. In un mondo sempre più frenetico e non privo di mercificazioni del corpo femminile, è fondamentale promuovere e valorizzare il senso di questa ricorrenza.

Per questo all’Albergo Monviso di Crissolo si è pensato di presentare una proposta di nicchia, orientata al concetto di relax e di temporaneo distacco dalla frenesia della vita moderna.

Il format ruota attorno a due concetti chiave: la “conoscenza consapevole” nel contesto dell’ambiente naturale e urbano di Crissolo, rappresentato da una camminata per le vie di Crissolo, insieme ad esercizi di respirazione, guidati da guida escursionistica professionale. Dall’altro il concetto di Yoga insieme a Personal Trainer certificato, come rilassamento profondo, ma soprattutto meditazione e riscoperta di sé, dei propri tempi.

L’idea di fondo è di Regalarsi un attimo per sé stessi, in coppia certo, ma temporaneamente “sganciati” dal turbine della quotidianità: per questo Crissolo è una meta perfetta. Una vallata selvaggia, lontana dal chiasso della grande Città, ma facilmente raggiungibile, dove concentrarsi sulla meditazione, e su un paesaggio meraviglioso.

Il pacchetto prevede, abbinato all’ormai classico e apprezzato pernottamento in mezza pensione, una “camminata consapevole” con esercizi di respirazione per le vie di Crissolo, a cura di guide escursionistiche, una sessione di yoga con personal trainer Yoga certificata, che si terrà presso i locali del salone dell’Albergo Monviso di Crissolo, nella meravigliosa veranda storica con vista sulla Valle. Al termine della sessione di Yoga sarà offerto a tutti i partecipanti una tisana biologica, prodotta da Valverbe di Melle. A seguire “Cena delle Donne” con menù tipico, e pernottamento in camera matrimoniale. Il tutto a un prezzo più che modico: 159€ a coppia. Ma la disponibilità è limitata a sole 5 coppie al massimo, quindi meglio prenotare il prima possibile.

A breve partirà poi un intenso calendario di pacchetti turistici incentrati sull’escursionismo e sulla scoperta dell’Alta Valle Po. Infatti, a grande richiesta e in collaborazione con le guide escursionistiche del territorio, l’Albergo Monviso proporrà escursioni guidate su sentieri montani, ma anche su strada, insieme a guide escursionistiche, finalizzate a sostenere quel turismo amante delle passeggiate, della natura e dell’ambiente montano incontaminato. Peculiarità proprie di Crissolo, che ne fanno una vera e propria “perla turistica” nel più ampio panorama delle Alpi Cozie.

L’iniziativa rientra nel più ampio cartellone di eventi organizzati dalla GreenTrailVentures dei coniugi Cardellino Poma presso l’Albergo Monviso di Crissolo, che va man mano infittendosi entrando finalmente nella bella stagione: dalla novità dell’Apericena, servito ogni weekend dalle 18, ai concerti live che si terranno in estate nel dehor del locale, come la tappa del tour “Reloveution” dell’artista e chitarrista lombardo Matteo Finizio, evento gratuito aperto a tutti.

Tante novità sono in arrivo all’Albergo Monviso, sempre protagonista di tanti eventi, idee e proposte turistiche, tutte finalizzate a valorizzare e promuovere il turismo sostenibile in Alta Valle Po.

Albergo Monviso Crissolo, Piazza Umberto I, 153 - 12030 Crissolo (CN)

Info e prenotazioni: info@gtv-srl.com / whatsapp +39 350 58 21 438

www.gtv-srl.com