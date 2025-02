Il progetto CER Roero svela a Cherasco “il valore dell’energia sostenibile”

La Comunità Energetica Rinnovabile Roero ha organizzato lunedì 3 marzo, alle ore 21, nella chiesa di San Gregorio di Cherasco, un incontro per presentare il suo progetto riguardante il valore dell’energia rinnovabile.

Quello della CER Roero è un progetto nato dalla volontà delle Amministrazioni comunali di 22 Comuni del Roero per investire nel territorio e nella sostenibilità, generando valore locale e costruendo un futuro più verde; è pienamente operativo e si impegna nella crescita dell’energia condivisa tra cittadini, imprese ed enti locali.

La CER Roero è un sistema aperto a tutti: non serve possedere un impianto fotovoltaico per aderire e beneficiare dei vantaggi della condivisione energetica. L’obiettivo è creare una rete virtuosa che ottimizzi il consumo di energia rinnovabile senza esborso per i partecipanti; si nutre della partecipazione attiva della comunità: più persone aderiscono, più l’energia condivisa diventa vantaggiosa per tutti.

«Abbiamo scelto di essere presenti in ogni Comune del territorio, anche fuori dal Roero, perché la CER trae la sua forza dal movimento collettivo di ogni singolo cittadino, dalle imprese e dagli enti locali. Peraltro il territorio di Cherasco ricade in una delle cabine primarie di interesse primario per la CER Roero ed abbiamo ritenuto importante, in accordo con l'amministrazione, offrire anche ai sui cittadini ed alle sue imprese questa opportunità», sottolinea Daniele Demaria, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile.

L’incontro di Cherasco sarà un’occasione per spiegare in dettaglio come funziona il progetto, quali benefici porta e come partecipare senza cambiare operatore o affrontare spese.

Lunedì 3 marzo, ore 21, Chiesa di San Gregorio, ingresso libero.