Marzo al Parco fluviale: carnevale, escursioni e laboratori per la Giornata internazionale dell’acqua

Al Parco fluviale Gesso e Stura il mese di marzo inizia con CARNEVALE AL PARCO: nel pomeriggio di sabato 1° marzo a Cuneo, alla Casa del Fiume il laboratorio “OH CHE BEL CASTELLO…” coinvolgerà i bambini tra i 4 e i 10 anni e le loro famiglie nella costruzione di una speciale corona realizzata con materiali naturali per trasformarsi in principesse, principi o giullari.

Sarà l’occasione per vivere insieme un pomeriggio di creatività attraverso la collaborazione tra piccoli e adulti con un valore profondo non solo a livello ludico, ma anche formativo e relazionale. La manipolazione dei materiali naturali infatti sviluppa la manualità, stimola l’immaginazione, incoraggiando i partecipanti a creare oggetti unici e originali e favorisce la sostenibilità, trasmettendo i valori del rispetto per l’ambiente attraverso un’esperienza emozionale.

Il mese proseguirà con altri due appuntamenti imperdibili dedicati alle zone umide e alla risorsa più preziosa del nostro pianeta, l’acqua.

Domenica 16 marzo alle ore 10.30-12.30 a Sant’Albano Stura, presso l’Oasi naturalistica La Madonnina, “MISSIONE NATURA | L’Oasi d’inverno” aprirà a grandi e piccini le porte di uno scrigno di biodiversità incorniciato da terra acqua e cielo. L’oasi, nata su un'ex area di cava lungo la riva destra del fiume Stura di Demonte, si estende per circa 220.000 metri quadrati, rappresentando una delle zone umide più rilevanti del nostro territorio. L'area comprende due grandi laghi con profondità variabili, circondati da canneti e boschi che offrono habitat ideali per una ricca varietà di flora e fauna.

L'oasi è particolarmente rinomata per l'osservazione degli uccelli, con oltre 200 specie registrate, la visita sarà l’occasione perfetta per scoprire come l’avifauna vive il Parco fluviale durante i mesi invernali.

Per la Giornata internazionale dell’acqua il 22 marzo, nel pomeriggio, La Casa del Fiume ospita il laboratorio MARIPURA E IL DONO DELL’ACQUA dedicato ai ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni. Quanto è veloce un fiume? Come nascono i laghi? Quanto è profondo il mare? Attraverso letture ed esperimenti e curiosando nella sezione ‘acqua’ della mostra interattiva Change i giovani partecipanti impareranno a rispondere a queste domande. Un pomeriggio di divertimento durante il quale si affronteranno le importanti tematiche della gestione sostenibile dell’acqua e sul valore della biodiversità in prospettiva glocale e inclusiva. La Giornata Internazionale dell’Acqua non è solo un’occasione di riflessione, ma un invito all’azione. L’acqua è una risorsa essenziale per la vita sulla Terra, ma la sua gestione è diventata una sfida globale a causa di crisi idriche, cambiamenti climatici e inquinamento. Ciascuno di noi può contribuire alla tutela di questa risorsa preziosa adottando comportamenti più sostenibili, in un mondo in cui l’acqua sta diventando sempre più preziosa, ogni gesto conta.