Ambulanti, il consigliere Calderoni (PD): "La Regione rispetti i tempi di erogazione dei finanziamenti, ritardi di quattro mesi"

Quasi 7 mesi. È il tempo trascorso dal 8 agosto 2024, giorno in cui scadevano i termini per le domande sul bando della Regione Piemonte "Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica". Da quel giorno, non tutte le imprese ammesse al finanziamento hanno ricevuto i fondi.

Stando al regolamento del bando, la Regione aveva 90 giorni di tempo dalla presentazione della domanda per erogare i contributi.

Così il consigliere regionale Pd Mauro Calderoni, nei giorni scorsi, ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale al Commercio ambulante Paolo Bongioanni per capire le ragioni dei ritardi e quando le somme potranno essere distribuite.

"L’obiettivo – spiega Calderoni – era sostenere le imprese commerciali su area pubblica grazie a contributi a fondo perduto per comprare beni e strumenti funzionali all’attività. Come mai molte ditte non hanno ancora ricevuto i finanziamenti, nonostante abbiano rispettato i tempi dell’iter? Questo ritardo superiore ai quattro mesi sta creando grandi difficoltà, anche perché gli ambulanti hanno programmato ed anticipato gli investimenti".

I mercati nelle piazze di paesi e città della regione sono una realtà imprenditoriale viva e vivace, caratteristica delle comunità piemontesi.

"Il commercio ambulante – precisa Calderoni - rappresenta un settore fondamentale per l’economia locale, garantendo occupazione e servizi essenziali ai cittadini. Il mancato versamento tempestivo dei contributi previsti rischia di compromettere la stabilità economica di molte imprese, già provate dalle difficoltà del settore. Per questo ritengo sia fondamentale che la Regione garantisca tempi certi e trasparenti per l’erogazione delle risorse, al fine di non vanificare gli obiettivi del bando, anche perché le ditte necessitano di certezze per poter programmare con serenità attività e investimenti. Chiediamo quindi all’assessore Bongioanni quando verranno erogati questi contributi e quali misure intende adottare la Regione per evitare il ripetersi di ritardi come questo in futuro".