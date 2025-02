Bilancio 2025, Sacchetto (Fdi): il Consiglio regionale ha approvato l’emendamento del gruppo di Fratelli d’Italia

Durante l’iter di approvazione del Bilancio di previsione 2025 e del Defr nell’assemblea regionale del Piemonte il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia aveva depositato un emendamento per implementare di 1.750.000,00 Euro i capitoli del settore Turismo per finanziare spese di investimento da parte delle PMI del settore per adeguamenti e miglioramenti strutturali delle proprie imprese.

Nell’ambito della discussione sul documento economico il Consigliere Claudio Sacchetto ha illustrato l’emendamento a nome del Gruppo di Fdi.

“Dal 2021 la Legge 18/1999 non veniva finanziata – ricorda il Consigliere Sacchetto, Presidente dalla Commissione Turismo – quest’anno, grazie agli sforzi dell’Assessore Chiarelli è stato previsto dalla Giunta 1 milione di Euro a cui si aggiungono ora le risorse previste dall’emendamento, irrobustendo notevolmente la misura prevista”.

L’emendamento intende prevedere una misura dedicata all’offerta turistica, in modo particolare per alimentare il Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica di cui all’articolo 8 della legge regionale 18/1999 a favore delle PMI che svolgono attività turistico-ricettiva, nell’ottica di sostenere lo sviluppo, il potenziamento, la qualificazione dell’offerta turistica piemontese ed, al contempo, sostenere un comparto economico importante quale quello delle piccole e medie imprese che operano nel settore alberghiero ed extra-alberghiero.

Negli anni, il turismo in Piemonte ha conosciuto un trend di crescita importante, che va accompagnato, appunto, dal potenziamento dell’offerta turistica, partendo da quelle piccole e medie imprese ricettive che rappresentano un punto cardine del settore turistico piemontese.

Risulta quindi fondamentale favorire la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso, tra l’altro, la creazione di nuova ricettività e l’ampliamento della ricettività esistente.

“Il gruppo di Fdi in Consiglio Regionale – conclude Sacchetto – ha scelto di proporre e sostenere un solo emendamento al Bilancio ritenendo utile incidere su un settore come quello turistico che intercetta pochissime risorse europee indirizzandolo verso le piccole e medie imprese del settore che investono da sempre in Piemonte, magari nelle piccole realtà, e pagano le imposte in Italia, un significativo esempio della strategia politica del nostro Partito in Regione”.