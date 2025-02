Il cavaliere Giuseppe Piumatti ringrazia l’ospedale di Verduno: "Mia sorella accolta come se fosse una di famiglia"

“Un ringraziamento sentito a tutto il personale dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, in particolare alla dirigente medica Silvia Musso e alla specializzanda Marta Zola, per le cure e l’attenzione riservate a mia sorella Lucia. La professionalità e l’umanità dimostrate sono un esempio straordinario di dedizione alla salute”.

A esprimere queste parole è il Cavaliere Giuseppe Piumatti, fondatore dell’omonimo gruppo braidese, leader nel settore della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.

“L’abbiamo portata nel settore boarding, e con grande fortuna – ma sono certo che i medici e il personale siano tutti così – ho incontrato la dirigente medica Silvia Musso. Mi ha colpito per il suo atteggiamento, per la sensibilità con cui ha trattato mia sorella, che è stata accolta come se fosse una di famiglia”.

Le parole di ammirazione proseguono: "Un’attenzione che è continuata nei giorni successivi, con un supporto costante nella ricerca di soluzioni per la gestione della paziente. Mi è capitato di chiamare la dottoressa per aggiornarla, per capire come procedere perché mia sorella non è autosufficiente. È una fortuna incontrare persone così, e volevo proprio dare valore all'ospedale, alla sua organizzazione e alle persone che ci lavorano".