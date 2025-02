ASD Judo Cuneo: Gianluca Sanna si è laureato campione regionale (categoria 60 kg)

Sabato 22 febbraio, al Pala Maggiore di Leinì, l'ASD Judo Cuneo ha schierato sei atleti, in gara con il consueto impegno e determinazione oltre che passione per questa coinvolgente disciplina.

Per la classe esordienti B si disputava il campionato piemontese: Sanna Gianluca (categoria 60 kg) ha vinto tutti gli incontri per IPPON (KO) conquistando così il titolo di campione regionale, mentre Garnero Nicolò si è purtroppo fermato al primo incontro e non è stato ripescato.

Per la classe cadetti si gareggiava invece per la qualificazione al Campionato Italiano A2; in questa fase Giartosio Tommaso ha prevalso nel primo incontro con uno spettacolare IPPON, perdendo però il secondo, mentre Ambrosio Leonardo sconfitto in prima battuta non è stato recuperato. Sanna Sergio, ancora debilitato dall'influenza, è stato superato nel primo incontro andando però a vincere dignitosamente il secondo confronto, mentre Maria Matei, vincendo ben 3 incontri su 4, è riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto nella categoria, qualificandosi così per le finali nazionali che si svolgeranno a Genova domenica 23 marzo.

Chiunque volesse unirsi a questo affiatato gruppo anche solo per sperimentare qualche lezione, può recarsi presso la palestra della scuola primaria "Luigi Einaudi" con ingresso da via XX Settembre. L'ASD JUDO CUNEO ringrazia infine Saverio Rosso per i puntuali resoconti inerenti le gare e le attività associative.