L'Acqua Eva Saluzzo torna alla vittoria: 86-80 contro l'Acaja Fossano

Dopo un’attesa di cinque partite, l’Acqua Eva Saluzzo conquista finalmente una vittoria fondamentale tra le mura amiche, battendo l'Acaja Fossano con il punteggio di 86-80. Una prestazione convincente che ha visto i ragazzi di coach Siragusa dominare in campo per tutta la durata della partita, mantenendo sempre il controllo del match.

Il pubblico del Palazzetto, gremito, è stato sicuramente l'arma in più per i saluzzesi. La calda atmosfera sugli spalti ha dato la carica a tutta la squadra, che ha risposto con un gioco di qualità e determinazione. La vittoria, più che mai, è il frutto di un lavoro di squadra, ma è impossibile non menzionare la performance da 32 punti di Francione, che è stato il vero protagonista della serata. Il suo impatto offensivo è stato devastante e ha dato alla squadra la spinta decisiva nei momenti cruciali. A completare la buona prestazione individuale, Supertino ha contribuito con 17 punti, risultando altrettanto determinante.

Nonostante la fatica, Saluzzo ha sempre avuto la partita sotto controllo, mantenendo un vantaggio che non è mai stato davvero messo in discussione da un avversario combattivo come l'Acaja Fossano. La solidità difensiva e la fluidità in attacco hanno permesso alla squadra di gestire al meglio ogni situazione, portando a casa un risultato che dà morale e fiducia.

Purtroppo, la serata non è stata priva di note dolorose: Gavatorta è stato costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti di gioco a causa di un infortunio. A lui vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione.

Con questa vittoria, il Saluzzo potrà affrontare con maggiore serenità le prossime due trasferte, dove sarà fondamentale mantenere la continuità dei buoni risultati. La strada è ancora lunga, ma la squadra ha dimostrato di avere le qualità per fare bene anche fuori casa.

Forza GialloBlu!