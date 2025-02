Passione per il ciclismo e valorizzazione del territorio: a settembre la Granfondo Alpi del Mare

La passione per il ciclismo e la valorizzazione del territorio si incontrano nella Granfondo Alpi del Mare, un evento che segna il debutto di una nuova grande classica del panorama ciclistico nazionale.

La manifestazione si terrà domenica 21 settembre con partenza ed arrivo in Mondovì.

Il comitato organizzatore della Granfondo Alpi del Mare ha annunciato i dettagli dei percorsi della Granfondo e della Cicloturistica ad essa associata, due eventi ciclistici che si terranno nel suggestivo territorio monregalese per offrire agli appassionati di ciclismo l'opportunità di esplorare paesaggi mozzafiato e di immergersi nella ricca storia e cultura locale.

Mauro Bernardi, presidente ATL Cuneese: "Siamo entusiasti di presentare i percorsi della Granfondo e della Cicloturistica Alpidel Mare. Questo evento non è solo una sfida sportiva, ma anche un'opportunità per scoprire le bellezze del nostro territorio. Invitiamo tutti gli appassionati di ciclismo a partecipare e vivere un'esperienza indimenticabile."

LA GRANFONDO

La Granfondo Alpi del Mare si estende per circa 103 km, con un dislivello di 1.970metri. Questo percorso, interamente su asfalto, è stato disegnato per offrire una sfida stimolante e gratificante a ciclisti di vari livelli.Partendo da Mondovì Breo, si procede verso Bastia e poi verso Località Surie, costeggiando il Sacrario di San Bernardo. Arrivati in Pedaggera, si prosegue indirezione Murazzano fino all'incrocio per Torresina. Si continua verso Castellino, passando vicino alla torre omonima, per poi scendere in fondovalle verso Niella Tanaro. Entrando nel paese, si prosegue verso San Grato e poi verso Vicoforte, attraversando il tratto in pavé. Lasciandosi il Santuario alla destra, si continua lungo la Valle Corsaglia. Arrivatia Frabosa Soprana, si scende fino a Villanova Mondovì e si prosegue fino a ungrandioso arrivo a Mondovì Piazza. La partenza avverrà alle 9.30.

DETTAGLI DEL PERCORSO

• Lunghezza: 103 km

• Dislivello: 1.972 m+

• Note: 7 Salite, 11 Discese

• Pendenza: 17,2% max

• Superficie: 100% asfalto

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale:

https://granfondoalpidelmare.com/granfondo/

LA CICLOTURISTICA

La Cicloturistica Alpi del Mare offre un percorso di circa 60 km, ideale per chi desidera esplorare il territorio in modo più rilassato. Questo itinerario, anch'esso interamente su asfalto, è adatto a tutti, compresi i ciclisti su e-bike. Partendo da Mondovì, si attraversano Bastia e Murazzano, dove il tracciato inizia a movimentarsi con salite regolari. Successivamente, si prosegue verso Marsaglia.Dopo Niella Tanaro, l’ultima parte conduce a Vicoforte Mondovì, tra strade panoramiche e curve tecniche. La partenza avverrà alle 9.30.

DETTAGLI DEL PERCORSO

• Lunghezza: 58,8 km

• Dislivello: 1.114 m+

• Note: 4 Salite, 8 Discese

• Pendenza: 10,5% max

• Superficie: 100% asfalto

La partenza avverrà alle 9.30.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale:

https://granfondoalpidelmare.com/cicloturistica/