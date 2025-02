Sci di fondo, mondiali di Trondheim: Martino Carollo pronto per la sprint in tecnica libera

Il primo appuntamento con le medaglie ai mondiali di sci nordico di Trondheim sarà quello con la sprint in tecnica libera, l’ultima iridata per Federico Pellegrino, che vanta in carriera il titolo nella specialità ai Mondiali di Lahti 2017, e l’argento del 2019 nell’edizione di Seefeld.

La sfida di Trondheim vedrà il campione valdostano alle prese con i colossi norvegesi, svedesi e francesi che hanno fatto la voce grossa durante la stagione di Coppa del mondo, nella quale comunque l’azzurro è riuscito a strappare un terzo posto nell’appuntamento di Lillehammer dello scorso dicembre.

Ma non ci sarà solo Pellegrino a giocare le proprie carte nelle gare veloci del 27 febbraio.

La formazione italiana prevede al via anche il cuneese Martino Carollo, Davide Graz e Giovanni Ticcò.

In campo femminile saranno schierate al via delle qualificazioni Federica Cassol e Nadine Laurent. Si comincia alle 10 con il giro di qualificazione per approdare ai turni di finale a partire dalle 12.30.