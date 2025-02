"Artico Club": al Politeama di Bra il maestro dello storytelling Federico Buffa

Volge al termine al Teatro Politeama di Bra la seconda edizione di Artico Club, il progetto attraverso cui Artico Festival porta in città spettacoli, concerti e performance artistiche anche durante il periodo invernale. Artico Club è realizzato dall’associazione culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.

In quali e quanti modi si possono raccontare le storie? È questa la domanda da cui è partita la seconda edizione di Artico Club, che ha risposto nel 2024 mettendo in campo diversi temi e linguaggi espressivi: dalla musica, con il debutto nazionale dello spettacolo Waltzing Nowhere, dedicato alla vita di Elliott Smith, alla comicità, con Giorgia Mazzucato che nel suo show Komorebi ha sviscerato con ironia le più disparate sfaccettature dell’omobitransfobia.

Il 2024 di Artico si è concluso con il tutto esaurito di Marco Castello, una delle nuove voci più amate del panorama musicale italiano contemporaneo; mentre a inizio anno sul palco del Politeama è andato in scena I dialoghi della vagina, con Virginia Risso e Gaia Contrafatto, con uno spettacolo che ha coinvolto e divertito il pubblico.

La rassegna si chiude sabato 15 marzo con Federico Buffa, maestro indiscusso del racconto sportivo, dalle cui narrazioni emerge sempre competenza, curiosità e una sconfinata passione per lo sport. Con Alessandro Nidi al pianoforte, lo spettacolo Due pugni guantati di nero racconta la storia dietro una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui Tommie Smith e John Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati come simbolo del black power, i piedi scalzi a simboleggiare la povertà, la testa bassa e una collanina di piccole pietre al collo: “ogni pietra è un nero che si batteva per i diritti ed è stato linciato”. Smith e Carlos facevano parte dell’Olympic Project for Human Rights e decisero di correre alle Olimpiadi nonostante il 4 aprile Martin Luther King fosse stato assassinato e molti altri atleti avessero deciso di non partecipare. I biglietti sono disponibili in prevendita su DICE e incassa la sera stessa dell’evento (28 Euro).

Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista, e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato - secondo Aldo Grasso - di "essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni" in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.

Prima dello spettacolo e a seguire, nell’area bar e nel foyer, il pubblico di Artico Club troverà ad accoglierlo cocktail, musica e un’atmosfera suggestiva e coinvolgente resa possibile grazie ai visual di Federica Sorba (Nova Media Studio).

Anche quest’ultima data sarà arricchita dalla presenza del corner di Casa Pride, la prima associazione con sede a Bra che riunisce le persone queer e alleate che hanno a cuore la lotta contro ogni marginalizzazione e la costruzione di un territorio sempre più aperto e inclusivo. Nel corso di tutta la serata sarà possibile per i partecipanti conoscere i membri dell’associazione, raccogliere informazioni sulle attività e porre loro delle domande.