Limone Piemonte: domenica la ciaspolata ai forti del colle di Tenda

Domenica 2 marzo, Limone Piemonte offre un'opportunità imperdibile per gli amanti dell’outdoor e della storia: una ciaspolata con guida escursionistica nei suggestivi scenari dei Forti del Colle di Tenda. Un itinerario che si snoda su un territorio ricco di storia, situato al confine tra Italia e Francia, dove si ergono maestose le strutture fortificate ottocentesche, costruite per difendere il Piemonte dagli assalti nemici.

L’appuntamento è alle 9.30 a Limonetto, presso il piazzale degli impianti sciistici. Il percorso, di livello escursionistico, prevede una risalita di circa due ore con un dislivello di 450 metri, adatto a adulti e ragazzi con una buona preparazione fisica. Il rientro a Limone è previsto per il primo pomeriggio, intorno alle 15. Il costo per partecipante è di 15 euro, con sconti per le famiglie.

I partecipanti dovranno essere equipaggiati con abbigliamento e attrezzatura adeguata alla stagione e alle condizioni meteo: racchette da neve, bastoncini, scarponcini e capi impermeabili, berretto, guanti, scaldacollo o buff, cibo, borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo o altro.

È possibile portare i cani, purché al guinzaglio. In caso di necessità, è prevista la possibilità di noleggio dell’attrezzatura.

La ciaspolata potrebbe subire variazioni o essere rinviata in caso di condizioni meteo avverse o mancanza di neve.