Unione Montana Alpi del Mare: Guido Giordana verso la presidenza?

Dopo le recenti dimissioni di Claudio Baudino da presidente dell'Unione Montana Alpi del Mare, che riunisce i Comuni di Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri, si dovrà scegliere chi prenderà il suo posto. Suo vicepresidente finora è stato il sindaco di Valdieri Guido Giordana, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe diventarne il successore.



L'elezione dei nuovi presidente e vice è, infatti, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio convocato per domani, giovedì alle 18.30.

Prematuro certamente attribuire a Giordana il titolo di nuovo presidente dell'Unione Montana Alpi del Mare fino al termine della seduta di domani. Ma, quel che è certo è la sua visione in merito alla gestione delle Unioni Montane. Non ha mai fatto mistero di sperare in una fusione delle unioni montane Alpi del Mare e Alpi Marittime (Comuni di Entracque, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte), trovando il sostegno ideologico anche nel sindaco di Robilante Paolo Giraudo. La fusione a suo avviso risponderebbe meglio alla continuità territoriale geografica e rafforzerebbe la risposta ai nuovi bisogni dei residenti traducendola in servizi più adeguati.



Attenderemo le prossime ore per conoscere quindi l'esito dell'elezione e i progetti dei nuovi vertici.