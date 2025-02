Mercati contadini a Cuneo: il 5 marzo l'incontro tra CIA e le aziende agricole per rilanciare gli appuntamenti settimanali

Mercoledì 5 marzo, alle ore 19, nel Salone d’onore della propria sede di Cuneo, in piazza Galimberti 1/c, Cia Agricoltori italiani organizza un incontro con le aziende agricole interessate a partecipare ai mercati contadini pomeridiani della città, conosciuti con la denominazione di Mercu e Giobia, il mercoledì e il giovedì, rispettivamente in piazza Biancani e in corso Giolitti.

«Illustreremo in dettaglio i nuovi disciplinari e i termini di partecipazione delle aziende – spiegano i referenti dell’iniziativa, Silvio Monasterolo e Lucia Franzi -, l’obiettivo è di offrire ai cittadini una vera opportunità di acquisto alimentare, direttamente dal produttore al consumatore. I due mercati saranno interamente gestiti da Cia Cuneo, che sta selezionando i produttori con i migliori requisiti per ogni tipologia merceologica. Abbiamo in mente anche delle iniziative specifiche per rendere più attrattivi entrambi i mercati, che hanno bisogno di essere conosciuti e valorizzati, proprio per il servizio specifico che possono offrire».

Cia Agricoltori italiani vanta una lunga esperienza sulle piazze dei mercati contadini, con l’intento di promuovere un'alimentazione più sostenibile, rispettare l’ambiente e la biodiversità, evitare lo spreco e privilegiare i prodotti locali e della tradizione a tavola.

«Favorire e incentivare sempre di più le relazioni dirette tra produttori e consumatori – osserva il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone – significa non solo sostenere e valorizzare l'agricoltura Made in Italy, ma anche consentire alle persone di poter scegliere più responsabilmente cosa portare in tavola, diventando tutti insieme protagonisti della filiera alimentare».