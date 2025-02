Attività sportive gratuite per i giovani della Granda con "Giovani in gioco"

Giovani in gioco è un progetto finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando "Progetti per i giovani in ambito sportivo", che offre ai giovani dai 15 ai 29 anni l’opportunità di praticare attività sportive gratuite, supportati da esperti del settore e in collaborazione con associazioni e società sportive del territorio. Il progetto ideato sul territorio ha come capofila il Comune di Cuneo e partner i Comuni di Boves, Borgo San Dalmazzo, Caraglio, Chiusa di Pesio, Dronero, Vernante e l’Unione Montana Valle Stura.



Ogni partner ha individuato una serie di attività sportive indirizzate ai giovani del proprio territorio, con preferenza per coloro che frequentano i centri di aggregazione, con il fine di favorire il benessere psicofisico dei giovani a partire dalla conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità, in un ambiente sano, inclusivo e con un’attenzione particolare all’outdoor. Le proposte spaziano dallo sci di fondo, al curling, dal kung fu, all’acqua gym, dal judo al basket. Fino a giugno ciascun Comune coinvolto propone un'offerta sportiva specifica in collaborazione con associazioni e società sportive del territorio. Per quanto riguarda il Comune di Cuneo, le attività proposte sono il beach volley, la canoa, il padel e il nuoto. Per conoscere il dettaglio dell’offerta dei singoli Comuni è possibile consultare i rispettivi siti web.



Giovani in gioco prevede, inoltre, nei prossimi mesi incontri sul territorio con professionisti dello Spazio Medico Lilium finalizzati a trasmettere l'importanza di avere stili di vita sani e attivi per il benessere psicofisico dei giovani. All’inizio e alla conclusione del progetto, prevista a giugno, ci saranno due momenti comunitari all’insegna dello sport e del divertimento. Il primo, in programma sabato 8 marzo, è un pomeriggio dedicato all’orienteering nel Parco fluviale Gesso e Stura con ritrovo alle 14 presso il piazzale Walther Cavallera. La partecipazione è gratuita per tutte e tutti i giovani tra 15 e 29 anni, con iscrizione obbligatoria entro mercoledì 5 marzo al link bit.ly/gig-cuneo-8-3-25; in caso di maltempo l’evento si svolgerà sabato 12 aprile.



L’evento di chiusura di Giovani in gioco sarà invece un torneo multisport nel capoluogo cuneese nei primi giorni di giugno: un momento di festa per i giovani cittadini e delle valli limitrofe, un’occasione di divertimento e scambio in cui creare comunità.