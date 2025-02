Busca: al via la XXI stagione artistica "Musicaè"

Un evento di grande prestigio inaugurerà la XXI stagione artistica ‘Musicaè’ dell'Associazione Amici della Musica di Busca.

L'8 marzo, alla 21, al Teatro Civico di Busca, si esibirà un quintetto eccezionale composto dalle Prime Parti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: Alberto Barletta (flauto), Francesco Pomarico (oboe), Enrico Maria Baroni (clarinetto), Ettore Bongiovanni (corno), Francesco Giussani (fagotto), con loro, la pianista Clara Dutto.

In programma brani di Mozart, Rimsky-Korsakov, Roussel.

La XXI stagione di ‘Musicaè’ un traguardo di tutto rispetto per un sodalizio culturale che ha saputo ritagliarsi un posto di riguardo nel panorama degli appuntamenti musicali della Granda.

Con la guida del direttore artistico Antonello Lerda, l’associazione ha messo in piedi in questi anni calendari densi di appuntamenti sia con protagonisti grandi nomi internazionali, sia valorizzando giovani artisti alle loro prime ribalte.

Inoltre, si sta cimentando in un’opera di promozione del territorio, allargando le location dei concerti dalle valli alla pianura.

“Come da tradizione – illustra il direttore Lerda – apriamo la nostra Rassegna internazionale 'Musicaè 2025' nella data della Festa della Donna. Per l’occasione abbiamo l’onore di ospitare il quintetto delle Prime Parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e la pianista Clara Dutto. Tutti artisti con una solida esperienza internazionale, ottenuta in ambiti di primo piano e in collaborazioni prestigiose. Il programma, che prevede musiche di Mozart, Rimsky-Korsakov e Roussel, sarà la replica del concerto tenuto dall’ensemble alcuni giorni fa al Quirinale. Per quanto riguarda la nuova stagione – spiega Lerda - manteniamo le sezioni ‘On stage le eccellenze’, ‘On air giovanissimi alla ribalta’, ‘Musiche sull’acqua: il Maira che suona’ e ampliamo il progetto, proponendo una ventina di concerti, che saranno presentati al primo appuntamento di sabato 8 marzo”.

Ingresso libero, con precedenza ai soci e alle prenotazioni, fino ad esaurimento posti.

Prenotazione al numero 339-6013250 (segreteria dell’associazione).

La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato al momento.

L’evento si svolge con il sostegno del Comune di Busca e dell’azienda Sedamyl e con il patrocinio di Alpstream, dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e di Provillar.