“Guarda che Bella”, a Fossano un corso gratuito di estetica oncologica

Un’opportunità unica e speciale per tutte le donne che stanno affrontando o hanno recentemente terminato un ciclo di cure oncologiche. Il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'associazione 'La Cura nello Sguardo' ha pensato di festeggiare con te e con “Guarda che Bella”, un’iniziativa gratuita e ideata per aiutare le donne a ritrovare la propria bellezza e autostima durante e dopo il percorso terapeutico.

La bellezza va oltre l’aspetto esteriore e in momenti difficili come quelli legati alla malattia, riscoprirla è un atto di coraggio e rinascita. Le partecipanti apprenderanno tecniche di cura della pelle, del viso e dei capelli, adattate alle esigenze specifiche di chi sta combattendo contro il cancro. Ogni gesto sarà un passo verso il recupero di una nuova armonia con il proprio corpo, favorendo la fiducia in sé stesse e il benessere interiore.

Il corso, è proposto dalla Lega Tumori Lilt Cuneo, La Cura nello Sguardo e Sezione AIL di Cuneo "Paolo Rubino" ODV con il patrocinio dell' ASL CN1 , si terrà alle ore 10:00 presso il Centro Estetico Beauty Più a Fossano, e offrirà strumenti pratici di estetica oncologica per affrontare i cambiamenti fisici che spesso accompagnano le terapie, senza trascurare l’importanza dell’autocura e del benessere psicologico.

Perché partecipare?

• Un’opportunità unica: Il corso è gratuito ed è pensato appositamente per le donne che stanno vivendo un periodo delicato della loro vita.

• Esperti a disposizione: Il programma è tenuto da professionisti dell’estetica oncologica, con esperienza nella cura e nella valorizzazione della bellezza durante le terapie oncologiche.

• Sostegno e comunità: Un’occasione per incontrare altre donne, condividere esperienze e ritrovare forza e speranza insieme.

I posti sono limitati, quindi si invita chiunque possa essere interessata o conoscere qualcuno che potrebbe trarre beneficio da questa esperienza a prenotarsi chiamando 349 6482797 o scrivendo a segreteria@lacuranellosguardo.it

Non lasciarti scappare questa opportunità. Iscriviti subito e regalati un momento di bellezza e cura per te stessa.

Per informazioni e iscrizioni, contattare:

La Cura Nello Sguardo

Telefono: 349 6482797

Email: segreteria@lacuranellosguardo.it