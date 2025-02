L’Automobile Club Cuneo organizza la rievocazione storica della Cuneo-Colle della Maddalena

Un’auto in partenza da piazza Galimberti a Cuneo in occasione di una delle primissime edizioni della Cuneo – Colle della Maddalena

Sabato 7 e domenica 8 giugno l’Automobile Club Cuneo organizza la rievocazione storica della corsa automobilistica “Cuneo – Colle della Maddalena”, a 100 anni dalla sua prima edizione del 9 agosto 1925. La due giorni celebrerà il centenario di una delle prime corse disputatesi in Italia, in un’epoca pionieristica del mondo dell’automobile. L’evento, che si terrà tra Cuneo e la valle Stura, è riservato alle auto d’epoca suddivise in due categorie: auto “Storiche” ovvero immatricolate fino al 1961, anno dell’ultima edizione della gara corsa su strada e auto “Classiche” immatricolate dal 1962 al 1975. Chi fosse in possesso di queste vetture e volesse prendere parte alla manifestazione può contattare l’Automobile Club Cuneo al numero 0171/440031 o scrivere all’indirizzo e-mail eventi@acicuneo.it

“La ‘Cuneo – Colle della Maddalena’ si è corsa per cinque edizioni: nel 1925, 1926, 1927, 1930 e 1961 – ricorda il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli -. La gara ha avuto consacrazione internazionale nella penultima edizione del 1930, con il record imbattuto di Tazio Nuvolari che vinse guidando una Alfa Romeo P2. Ricordiamo inoltre che il gruppo di automobilisti cuneesi che nel 1925 aveva organizzato la prima edizione della corsa formò poi il primo nucleo dei fondatori dell’Automobile Club Cuneo che, in 69 da tutta la provincia, il 2 dicembre 1926 firmarono l’atto costitutivo nello studio nel notaio Miroglio. La rievocazione di questa fantastica corsa organizzata dall’Automobile Club Cuneo, che ne detiene il marchio, sarà un’esperienza unica per rivivere momenti indimenticabili in un territorio, la valle Stura, tutto da scoprire, con arte, storia, tradizioni, cultura, gastronomia, sport, paesaggi”.

Il programma della manifestazione, ancora in fase di definizione, prevede sabato 7 giugno l’arrivo dei partecipanti in piazza Galimberti con posizionamento ed esposizione delle autovetture sul sagrato della piazza e “Concorso d’eleganza”, riservato alle auto della categoria “Storiche”. Alla sera cena di gala con premiazione del Concorso. Domenica 8 giugno via alla rievocazione su strada: le auto saliranno al Colle della Maddalena percorrendo la valle Stura con successivo rientro a Vinadio in località Goletta. Lungo tutto il percorso l’Automobile Club Cuneo predisporrà delle prove di precisione.