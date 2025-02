Addio a don Sebastiano Galletto, canonico saviglianese ed esorcista della diocesi di Torino

Cordoglio nella comunità saviglianese per la scomparsa di don Sebastiano Galletto, che si è spento martedì 25 febbraio presso la Casa del Clero Pio X a Torino. Aveva 91 anni.

Nato nel 1933 a Monasterolo di Savigliano, da bambino aveva assistito ai bombardamenti e agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1958, prestò servizio come collaboratore parrocchiale alle Stimmate di S. Francesco d’Assisi in Torino (1958-59) e ai Santi Giovanni Battista e Pietro in Avigliana (1959-60).

Nominato vicario parrocchiale a S. Maria della Pieve e S. Michele in Cavallermaggiore e a S. Giulia Vergine e Martire in Torino dal 1967 al 1970, prestò poi servizio per oltre vent'anni, come parroco, al Natale del Signore a Torino, città dove ha poi trascorso la sua intera vita.

Tra gli altri incarichi, dal 1984 al 1989, fu membro del Consiglio diocesano per gli Affari Economici e dal 1992 al 1997 membro del Consiglio Presbiterale. Dal 1993 al 2001 membro della Fondazione per la Fraternità Sacerdotale S. Giuseppe Cafasso, nel 1999 gli fu conferito il titolo di canonico onorario della Collegiata di S. Andrea Apostolo a Savigliano.

Nel 2005 venne nominato, insieme ad altri sacerdoti, per occuparsi del gruppo degli esorcisti della diocesi di Torino, incarico che svolse con cura e dedizione, lasciandone preziosa testimonianza.

Oggi e domani, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà aperta la camera ardente, allestita presso la Casa del Clero in corso Benedetto Croce 20 a Torino.

Il santo rosario verrà recitato questa sera, alle ore 17.30 presso la parrocchia Vianney in corso Benedetto Croce 24 a Torino e domani alle 20.30 presso la chiesa di Monasterolo di Savigliano.

Sabato 1° marzo alle 10, nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in piazza Castello a Monasterolo di Savigliano, verranno celebrati i funerali con la celebrazione esequiale del cardinale arcivescovo Repole.