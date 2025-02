Il mondo della ristorazione cuneese in lutto: è morto il Cav. Emilio Rosso de "La Ruota" di Pianfei

Il mondo della ristorazione cuneese è in lutto. Nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio, si è spento all'età di 80 anni il Cavalier Emilio Rosso, a lungo titolare dell'Hotel Ristorante La Ruota di Pianfei.

Rosso era entrato giovanissimo in questo mondo: fin da bambino, infatti, era solito aiutare la mamma Margherita in cucina. Dopo aver lavorato in settori diversi, in gioventù decise di trasferirsi in Costa Azzurra insieme con l'inseparabile moglie Silvana. E qui iniziò la sua vera e propria avventura nella ristorazione.

Tornato nella sua terra d'origine (era originario di Andonno), decise di aprire il ristorante "La Ruota" a Pianfei, diventato con il passare gli anni uno dei punti di ritrovo fissi per gli amanti della buona cucina. Non c'era cuneese che non fosse andato almeno una volta a mangiare in quel ristorante, dove erano diventati un "must" la collanina di salamini e, soprattutto, l'ottimo pinzimonio. Era anni nei quali la cucina non si presentava ancora "rivisitata", ma dove prevaleva il buon gusto genuino delle materie prime.

Sulle ali dell'entusiasmo, ma soprattutto per il successo ottenuto, negli anni successivi Emilio Rosso raddoppiò l'offerta aprendo un nuovo locale nel suo paese di origine. Ad Andonno nacque "La Ruota 2", poi il Cavalier Rosso rilevò anche il ristorante "La Brasserie" di Cuneo, in frazione Borgo San Giuseppe.

Infine, l'allargamento dell'offerta a Pianfei con la costruzione nel 1990 dell'hotel proprio di fronte al piccolo locale che aveva inaugurato anni prima. L'Hotel La Ruota, uno dei pochi dell' epoca ad ottenere le 4 Stelle, fu uno dei punti ricettivi scelti da alcune squadre Nazionali impegnate nei Mondiali di calcio di Italia '90.

Emilio Rosso lascia la moglie Silvana, i figli Davide e Monica, il fratello, la sorella, nipoti e pronipoti.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 marzo, in orario da stabilire, nella chiesa parrocchiale di Andonno a Valdieri.