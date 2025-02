Alba: al via il calendario di “Non solo marzo”, gli eventi per la Giornata internazionale della Donna

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba, la Consulta per le Pari Opportunità e le Associazioni cittadine hanno organizzato il calendario di eventi “Non solo marzo” in occasione della Giornata internazionale delle Donna: momenti di confronto, spettacoli, racconti e appuntamenti solidali per riflettere sul ruolo della donna nella società attuale e sulle sfide ancora da affrontare per una vera parità di genere e relazioni, umane e professionali, incentrate sul rispetto.

L’Assessora alle Pari Opportunità Donatella Croce: “Tutti gli anni, in prossimità dell'8 marzo, qualcuno si chiede se abbia ancora senso la Giornata internazionale della Donna. Penso che la difficoltà a realizzare i propri talenti, a difendersi da abusi e molestie, a partecipare attivamente alla vita pubblica di moltissime donne in Italia e nel mondo, ci imponga di continuare a celebrare l'8 marzo. E mi rende particolarmente orgogliosa della nostra città la ricchezza di questo calendario”.

Giovedì 6 marzo, ore 19.00, Azienda agricola Sordo Giovanni, Castiglione Falletto, Serata benefica “Fiera di essere donna”. Il Gruppo Terziario Donna aderente all’ACA organizza la serata a scopo benefico “Fiera di essere donna” nell’Azienda agricola Sordo Giovanni. Il ricavato verrà devoluto all’Associazione Sapori Reclusi a sostegno del progetto R-Women Afganistan che promuove l’emancipazione femminile, il riconoscimento dei diritti delle donne e la parità di genere. Costo 50 euro.

Venerdì 7 marzo, ore 21.00, Sala Riolfo, “All eyes on - Diario di un’infermiera a Gaza”. La serata è organizzata dall’Ufficio della Pace del Comune di Alba e dall’Assessorato al Protagonismo giovanile in collaborazione con Medici Senza Frontiere. Interverrà Martina Marchió, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere. A Gaza nell’aprile-maggio 2024, ha scritto il libro "Brucia anche l’umanità. Diario di un’infermiera a Gaza”. Al centro dell’incontro la situazione sanitaria a Gaza e l’essere una donna che vive e opera là.

Venerdì 7 marzo, ore 21.00, Spazio Dom, via Vincenzo Giacosa 7/a, “Tra Amiche”, regia di Stefania Borgogno. “Tra Amiche” è una commedia liberamente tratta da “Due partite” di Cristina Comencini. Regia di Stefania Borgogno, con Maddalena Carozzi, Enrica Cravanzola, Silvia Negro e Maria Stocchetti. Collaborazione artistica di Alessandra Borgogno.

Sabato 8 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00, Piazza Michele Ferrero, “La violenza sulla donna è pane quotidiano”. L’Associazione Mai Più Sole organizza una mattinata di distribuzione pane per raccogliere fondi.

Sabato 8 marzo alle ore 15.00 e alle ore 16.00, Museo Diocesano, piazza Rossetti, 45 metri sopra Alba - Speciale visita guidata sul campanile della Cattedrale per la Giornata internazionale della Donna… e merenda con prodotti tipici. Visita guidata attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza sul campanile, visita al percorso archeologico sotterraneo e merenda nel giardino della canonica del Duomo per degustare tisane e prodotti del territorio e per celebrare la Gionata internazionale della Donna con un omaggio floreale. Contributo di partecipazione: visita guidata + merenda adulti: 10 €; adulti abbonati Torino Musei 3 €; ridotto dai 6 ai 14 anni 6 €; ridotto dai 6 ai 14 anni abbonati Torino Musei 3 €; under 6 anni gratuito. Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - mudialba14@gmail.com - Cell. 345.7642123

Sabato 8 marzo, ore 17.00, Museo civico “F. Eusebio”, Musica in Museo – Duetti, terzetti e dintorni. Opere e canzoni della tradizione napoletana interpretate dalla classe di canto lirico della prof.ssa Sonia Franzese. Prima dell'inizio del concerto sarà possibile effettuare una breve visita guidata alle sale del Museo (30 minuti). Ingresso libero con prenotazione consigliata alla mail museo@comune.alba.cn.it. La rassegna di Musica in Museo è organizzata in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” e con il contributo della Fondazione Crc.

Sabato 8 marzo, ore 21.00, Teatro Sociale, Sala M. Abbado, “Io, Roberta Ippolita Lucia” di e con Ippolita Baldini.Se è vero che gli uragani più devastanti hanno nomi femminili, tenetevi forte: lei ne ha tre! Roberta Ippolita Lucia, in arte Ippolita Baldini, è in cerca del suo centro di gravità, lavora come attrice, cerca l’uomo della sua vita, magari anche tra gli spettatori, non si sa mai… È in continuo movimento perché non è facile avere tre nomi, non è facile avere tre personalità e saperle gestire con equilibrio in un mondo come quello di oggi, così pieno, di stimoli e false libertà, ma soprattutto non è facile avere una mamma Marchesa! Tutto questo in uno spettacolo stupefacente, interpretato da una attrice in ascesa, brillante e divertente, che si mette a nudo senza paura, raccontando di sé, quindi di noi.

Sabato 8 marzo, ore 21.00, Spazio Dom, via Vincenzo Giacosa 7/a, “De amoribus, o degli amori" di Paola Omodeo Zorini e Giovanni Foresti. Teatro del Fiasco e Associazione Spazio Dom presentano per la regia di Giovanni Foresti uno spettacolo, tragico a tratti, che indaga sulle origini mitologiche e passionali dell'amore. Uno spettacolo corrosivo che indaga e analizza, pone domande e cerca risposte, in un crescendo ricco di sorprese che svelano i misteri della nostra storia nata dal Caos. Il tema è caldo, storie vissute affiorano da un passato dimenticato mentre il pubblico può liberamente ridere di sé stesso. Amore, passione, tradimento, gelosia, coppia, matrimonio, famiglia: attorno a questi temi universali si aprono porte su tempi e spazi diversi, storie quotidiane, antiche e contemporanee, di relazioni, famiglie, sentimenti, gelosie, confessioni... E poi l'Olimpo, con i suoi dei e le sue dee, i loro vizi e le loro virtù, gli archetipi della cultura occidentale che si annidano dentro di noi. L'Amore è affrontato con un linguaggio a volte provocatorio ed esplicito, adatto ad un pubblico adulto. Uno spettacolo scritto a quattro mani da Paola Omodeo Zorini e Giovanni Foresti la cui regia, a volte psichedelica e dissacrante, crea un ritmo frizzante e ricco di contrappunti inaspettati. Ingresso libero, prenotazione consigliata a info@teatrodelfiasco.it.

Domenica 9 marzo, ore 11.00, Sala Riolfo, Il mondo dei Lieder - Figure femminili fra amore e natura in occasione della Giornata internazionale della Donna. Sang Eun Kim soprano, Giovanni Manerba pianoforte. Aspettando la nuova edizione di "Bacco & Orfeo", Alba Music festival organizza in sala Riolfo, quattro incontri tra musica e cultura. Un progetto divulgativo volto a connettere la musica agli altri campi dell'arte e del sapere, con l'intento di offrire ai propri spettatori nuovi stimoli e anche di incuriosire un pubblico più eterogeneo e trasversale. Si è scelto di affidare a Dino Bosco, musicologo, letterato e divulgatore, lo sviluppo del ciclo di questi concerti raccontati, nei quali si alterneranno i musicisti all'oratore. Il progetto rimanda direttamente ai salotti letterari che hanno costituito un importante momento di confronto e di sviluppo della cultura europea nei secoli passati, sottolineando la volontà di aprire le porte di casa a tutti coloro che apprezzano il pensiero, la socialità, l'arte e la bellezza. Ingresso libero.

Venerdì 14 marzo, ore 21.00, Sala Ordet, “Buone Pratiche per crescere persone felici”, percorsi educativi per guidare bambini e adolescenti verso il benessere personale. L’associazione "La Quercia Scout" dopo l'incontro con Gino Cecchettin del 13 ottobre 2024, con questo secondo evento vuole concretizzare il messaggio contenuto nel suo libro: "Cara Giulia, tu avresti voluto una società fatta di persone che reagiscono positivamente, che non si lasciano sopraffare dalla negatività e dalla violenza. Questo significa restare umani". L’obiettivo è trasformare queste parole in azioni reali. L’incontro è rivolto ai giovani, per offrire loro strumenti utili alla costruzione di relazioni sane, empatiche e rispettose, e a genitori, educatori e insegnanti, che giocano un ruolo fondamentale nell’accompagnarli in questo percorso. Attraverso spunti concreti e buone pratiche educative, si parlerà di come contrastare la violenza con il rispetto e l’empatia. Disponibile attestato di partecipazione valido ai fini dell'aggiornamento professionale docenti. Ingresso libero.

Sabato 15 marzo, ore 21.00, Casa Moretta, Centro anziani di via Rio Misureto, “Donne dell'albese nella Resistenza 1939-1945”. Renato Vai racconta vite di donne del territorio ancora non descritte che possono essere un esempio importante anche per il presente. Racconta l’opera delle donne nel vestire i soldati sbandati, accogliere migliaia di persone in cerca di rifugio, scendere a fianco dei combattenti con compiti delicati di staffetta, patire torture, accogliere i reduci dalla prigionia, ascoltare le loro narrazioni, infondere coraggio per la ricostruzione.

Domenica 16 marzo, ore 21.00, Sala Riolfo, Le melodie della canzone italiana alla chitarra, con Filippo Cosentino. Ingresso: 10 euro, ridotto under18 e convenzioni 5 euro. Biglietti e prenotazioni su CiaoTickets oppure direttamente la sera stessa in loco. Per informazioni scrivere a chasingthefuturealba@gmail.com. La rassegna FrequenTa è organizzata con il contributo di Fondazione Ccr e Banca d’Alba e prodotta da Milleunanota Alba - Chasing the Future e Dragonfly Music Studio in collaborazione con Ipogeo Records e Cose Note Edizioni.

Martedì 18 marzo, ore 21.00, Sala Riolfo, Tavola Rotonda "Famiglia, donna e lavoro: un equilibrio possibile?”. Introduce Silvia Moglia, Presidente CPO. Modera Valeria Pelle, giornalista, intervengono: Renato Cogno (Area Coesione Sociale Ires Torino), Nadia Arena (HR Administrator presso Infineum Italia Vado Ligure), Alice Tardivo (sindacalista FS), Annalisa Spedicato (HR Tesi), Daniela Balestra (Confartigianato Cuneo).

Sabato 22 marzo, ore 15.30, Museo Diocesano, Laboratorio “Aria di primavera”.L’arrivo della bella stagione porta al MuDi “Aria di primavera”, il primo laboratorio di ricamo creativo per celebrare l’arrivo della primavera. L’arte tessile dei preziosi paramenti liturgici della Cattedrale incontra le tecniche artigianali del ricamo in chiave moderna per realizzare insieme a Zest in the Attic un’originale cartolina ricamata. Visita guidata + laboratorio durata: 2 ore e 30 minuti, costi: 25 € a persona (comprensivo di ingresso al museo), 20 € per Abbonati Torino Musei. Tutto il materiale è fornito durante il laboratorio. Posti limitati: min 6 - max 10 partecipanti. Il laboratorio è rivolto ad adulti e giovani a partire dai 14 anni. Non sono necessarie competenze di ricamo o cucito. Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - mudialba14@gmail.com - Cell. 345.7642123.

Giovedì 27 marzo, ore 21.00, Sala Riolfo, Tavola rotonda "Le differenze che fanno la differenza: inserimento lavorativo di donne con disabilità, strumenti e buone pratiche per accompagnare i diversi talenti". Introduce Silvia Moglia, presidente CPO. Modera Marco Bertoluzzo, direttore Consorzio socio assistenziale di Alba. Intervengono: Daniela Selmi (Consorzio SA), Marco Villano (Coop. Emmaus) Orsolina Bonino (Garante dei Diritti delle Persone con disabilità) Emiliana Tatani (Disability Manager), Egle Sebaste (imprenditrice), Rosa Oberto (imprenditrice).

Mercoledì 2 aprile, ore 20.30, Corso Torino 18, “Fortissime ma anche fragili”.L’Associazione Ho cura organizza un incontro sul tema “Fortissime ma anche fragili” relatrici Maria Vittoria Oddero e Rita Agosto, su prenotazione. Per info: 355 6279252.

Giovedì 10 aprile, ore 21.00, Sala Riolfo, Tavola Rotonda "Fattore STEM: intelligenze "naturali" che cambiano il mondo". Introduce Ivana Sarotto, membro CPO. Modera Daniela Scavino, giornalista. Intervengono: Amalia Ballarino (ricercatrice CERN di Ginevra), Paola Marolo (ricercatrice e specialista in oftalmologia), Elisa Giaccardi (ricercatrice design e progettazione), Lucilla Alfonsi (ricercatrice INGV fisica e alta atmosfera), Manila Marcuccio (senior adviser del Cluster Nazionale Tecnologico delle 'Areospazio), Elena Maria Carli (dirigente IC Piave San Cassiano), Anna Viarengo (dirigente Liceo scientifico Cocito), Roberto Buongarzone (dirigente scolastico Liceo classico Govone).