Arriva a Rifreddo la mostra "Vietato non sfogliare" dedicata a nuove forme di narrazione

Dal 24 febbraio al 16 marzo 2025, il Rifreddo Landscape Lab ospita la mostra itinerante "Vietato Non Sfogliare" di Area Ets, un'esperienza unica che invita grandi e piccini a entrare in un mondo senza barriere.

Un percorso che trasforma la lettura in un'esperienza sensoriale e interattiva, dove oltre 100 libri per l'infanzia diventano un'opportunità per esplorare nuove forme di narrazione.

La mostra propone libri tattili, in Braille, in Lingua dei segni (Lis) e ad alta leggibilità, offrendo a tutti l’opportunità di toccare, ascoltare e vivere le storie in modo inclusivo. Ogni libro diventa una finestra su un mondo in cui le storie non hanno confini, abbattendo le barriere fisiche e sensoriali e permettendo a tutti di partecipare alla magia della lettura.

L’evento è pensato per bambini, famiglie, scuole e centri educativi, ma anche per chiunque sia appassionato di libri illustrati e desideri scoprire nuovi modi di vivere la lettura.

Il percorso si arricchisce con la partecipazione della compagnia “Faber Teater”, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie ed emozioni. Attraverso letture animate, momenti di dialogo e coinvolgimento diretto, si aprirà un confronto sul tema della disabilità e dell’inclusione, offrendo spunti di riflessione e condivisione.

Il programma delle aperture con letture animate è previsto: martedì 4 marzo: dalle 10 alle 12; sabato 8 marzo: dalle 15,30 alle 18,30; domenica 9 marzo: dalle 10 alle 12 e domenica 16 marzo: dalle 10 alle 12.

Per le aperture straordinarie e per gli incontri con le scuole e i centri educativi, è possibile contattare i numeri: 346-5907987 - 3477410078

e-mail: giovaniditurno@gmail.com

Ingresso gratuito.