Concerti, eventi sportivi, spettacoli teatrali e tanti altri appuntamenti per la primavera di Bra

L'arrivo della primavera porta a Bra concerti, eventi sportivi, spettacoli teatrali e tanti altri appuntamenti.

Tra gli appuntamenti più importanti la venticinquesima edizione del Salone del Libro per Ragazzi, che avrà come tema “Il Favoloso”, un omaggio alla meraviglia, alle fiabe ed alle avventure, nel 40° anniversario dalla morte del favolista italiano per eccellenza Italo Calvino (dal 21 al 25 maggio). Pochi giorni prima, il 17 maggio, si celebra invece la Notte dei Musei, appuntamento sempre molto atteso in quanto permette ai visitatori di scoprire i palazzi e le loro collezioni in maniera insolita, grazie alla straordinaria apertura notturna del Museo Craveri, Museo del Giocattolo, Palazzo Traversa, Palazzo Mathis e la Zizzola con le relative visite, che proseguiranno fino a mezzanotte. Vengono inoltre riproposti gli “Incontri a Palazzo” per incontrare e chiacchierare con gli autori del panorama letterario nazionale, che tanto successo hanno avuto lo scorso anno.

Da marzo fino a fine maggio, all’interno delle sale di Palazzo Mathis, si susseguiranno tre appuntamenti espositivi: si inizia il 7 marzo con “Le stanze dell’arte”, mostra collettiva di oltre 20 artiste del territorio organizzata nell’ambito della nuova edizione di “Marzo donna”. Seguirà dal 5 al 27 aprile la personale della vincitrice del primo premio della WAB, Biennale della Creatività al femminile Maria Carmen Salis, dal titolo “Tra silenzi e sogni”. Durante il mese di maggio, infine, Palazzo Mathis ospita l’esposizione dell’artista braidese Lidia Botto “Fiori: emozioni a colori”.

I prossimi mesi vedranno la conclusione della stagione teatrale 2024/25 del Politeama Boglione. In programma “I due Papi” di Anthony MacCarter (5 marzo), l’omaggio a Paolo Conte a cura di Fondazione Fossano Musica “Vieni via con me” (14 marzo, fuori abbonamento), la commedia di Peppino De Filippo “Non è vero ma ci credo” (20 marzo), lo spettacolo fuori abbonamento “Accabadora” di Michela Murgia (3 aprile) e per finire il “Concerto di Pasqua” del Coro “FilHarmonia” di Sanremo in programma il 13 aprile (fuori abbonamento con ingresso gratuito). Visti i numerosissimi sold out fatti registrare sinora gli interessati sono caldamente invitati a procurarsi rapidamente gli ultimi biglietti prima del loro esaurimento.

Sul fronte musica il calendario primaverile prevede eventi per tutti i gusti e tutte le età: si va dai concerti di Bacco & Orfeo a Santa Chiara al Concerto de la Revoluciòn del Coro del Politecnico di Torino, il Coro Camerata Vocal de Torre Vedras dal Portogallo e il Coro Popolare di Barge. Ma soprattutto, l’appuntamento in musica tanto atteso dai giovani rimane quello con Aperitivo in consolle, che animerà i venerdì dal 23 maggio al 27 giugno.

Tra i grandi appuntamenti della primavera braidese rientra sicuramente l’intramontabile Fiera di Pasquetta, che anche in questo 2025 proporrà la Fiera Zootecnica e gli Artigiani del Gusto con il loro cibo di strada, il mercato dei produttori e ovviamente la grigliata con Salsiccia di Bra, per concludere in bellezza con lo spettacolo dei Trelilu. Seguirà il 25 aprile una nuova edizione del Mercatino dell’antiquariato e del vintage e soprattutto, il 10 maggio alla Zizzola, il ritorno del Sabato del vignaiolo, imperdibile occasione per conoscere la realtà dei vignaioli indipendenti, ascoltare le loro storie ed assaggiare i loro vini.

L’arrivo della bella stagione porta con sé la voglia di muoversi all’aria aperta e anche in questo caso le alternative non mancheranno. Gli sportivi ritroveranno gli appuntamenti con la corsa podistica Nove Miglia, la tradizionale passeggiata della solidarietà StraBra, e la 32a edizione della Granfondo Internazionale BraBra Fenix.

Ma il programma del Passaggio a Bra in tempo di primavere prevede ancora tanti momenti dedicati ai temi più vari: lo spettacolo di story-telling di Federico Buffa proposto da Artico Club, la premiazione del concorso di composizione poetica "Velso Mucci", GeoBra, la due-giorni al Movicentro dedicata alla mostra mercato di minerali, la Conferenza di Adriano Popolani sul “Requiem di Duruflè” organizzata da Zizzola Turismo e Cultura, lo spettacolo Catalano vs Bukowski, nonché la conferenza del prof. Adalberto Bianchi sul “Funzionamento del comune di Bra nel secolo XIV. Le famiglie predominanti”, che consentirà di fare un tuffo nella storia millenaria della città.