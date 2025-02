Il RoboTeam ITIS Delpozzo di Cuneo conquista il primo Judges' Choice Award italiano alla FIRST Tech Challenge 2025

Un traguardo storico per il RoboTeam ITIS Delpozzo di Cuneo, che ha conquistato il prestigioso Judges' Choice Award alla FIRST Tech Challenge 2025, diventando il primo team italiano a ricevere questo riconoscimento nella storia della competizione.

La FIRST Tech Challenge è una competizione internazionale di robotica in cui studenti provenienti da tutto il mondo progettano, costruiscono e programmano robot per affrontare sfide complesse. Il team cuneese, composto da 14 studenti appassionati di informatica e robotica, ha presentato il robot GaryX, ispirato alla famosa lumaca dei cartoni animati, con il compito di attaccare blocchetti ai tubi e inserirli nei cesti per ottenere punti.

Un premio unico e speciale

Il Judges’ Choice Award è un premio facoltativo, che non viene assegnato in tutti gli eventi della FIRST Tech Challenge. Durante la competizione, la giuria può incontrare una squadra i cui sforzi, prestazioni o dinamiche risultano unici, meritando un riconoscimento speciale che non rientra in nessuna delle categorie di premi esistenti. Per questo motivo, FIRST ha creato il Judges’ Choice Award, che premia il valore eccezionale di un team senza influire sui criteri di avanzamento nella competizione.

Il RoboTeam ITIS Delpozzo ha conquistato questo riconoscimento grazie a diversi fattori che hanno colpito i giudici. La loro capacità di comunicazione e collaborazione con altri team internazionali, in particolare venezuelani e rumeni, ha dimostrato un forte spirito di cooperazione. Inoltre, il sito web del team ha impressionato la giuria per la qualità della realizzazione e della presentazione del progetto.

Ma c’è di più: alcuni giudici hanno trovato il robot GaryX particolarmente adorabile, un dettaglio che, unito all’entusiasmo e alla dedizione del team, ha reso questa squadra unica agli occhi della giuria. Nonostante il lavoro sul robot sia iniziato poco prima della competizione, gli studenti hanno dimostrato un impegno straordinario, riuscendo a creare un progetto innovativo e di grande impatto.

Un’esperienza formativa e di crescita

La partecipazione a Lignano Sabbiadoro è stata per il team un'occasione di crescita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Le sfide si svolgevano in modalità a coppie, con due team alleati contro un’altra coppia di squadre, un sistema che ha permesso di migliorare le strategie di gara dopo gara, apprendendo dai propri alleati e affinando le prestazioni del robot.

Inoltre, la competizione ha permesso agli studenti di potenziare le loro competenze linguistiche, poiché l’evento era internazionale e la lingua principale di comunicazione era l’inglese.

Un obiettivo ambizioso per il futuro

Dopo questo straordinario risultato, il prossimo obiettivo del RoboTeam ITIS Delpozzo è la Global Tech Challenge, che si terrà (probabilmente) a Panama nell’ottobre 2025. Per partecipare, il team sta attivamente cercando sponsor che possano supportare questa nuova avventura.

Un ringraziamento speciale va a Chuck Haidar, organizzatore dell’evento, per il supporto offerto al team durante tutte le giornate della competizione. Inoltre, il team desidera esprimere profonda gratitudine alle professoresse Molinari Roberta e Cerutti Tuinchi, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione del progetto.