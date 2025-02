Il Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti organizza un corso per diventare arbitro di volley

Avete mai pensato di entrare nel cuore del gioco? Diventare arbitro di pallavolo ti offre una straordinaria opportunità di vivere lo sport da una prospettiva unica, di contribuire attivamente al suo sviluppo e di far parte della nostra grande comunità sportiva.

Partirà MARTEDI’ 4 MARZO 2025 il nuovo corso per arbitri di pallavolo del Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti ! Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le regole del gioco e diventare protagonisti in campo, aiutando a garantire il rispetto delle norme e l'equilibrio delle partite.

Hai mai pensato di entrare nel cuore del gioco? Diventare arbitro di pallavolo ti offre una straordinaria opportunità di vivere lo sport da una prospettiva unica, di contribuire attivamente al suo sviluppo e di far parte della nostra grande comunità sportiva.

Cosa aspetti a scendere in campo anche TU?

Se hai tra i 14 ed i 54 anni, entrare a far parte del settore arbitrale è semplice: basta iscriversi al corso gratuito per Ufficiali di Gara FIPAV collegandovi al link https://forms.gle/V1PbDEd6oqzUm7S56 e compilare il format di adesione, oppure mandare una mail a: arbitri@fipavcuneoasti.it – per ricevere maggiori informazioni sull’attività arbitrale e sulle modalità di svolgimento del corso. La partecipazione al corso è completamente gratuita, ed è propedeutica alla direzione delle gare dei campionati organizzati dalla F.I.P.A.V. nelle provincie di Cuneo ed Asti. Per la direzione delle gare, agli arbitri viene riconosciuto un rimborso spese per la trasferta, una diaria e, per i ragazzi frequentanti le scuole superiori, l’attività arbitrale da diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Perché diventare arbitro?

Vivi la pallavolo da vicino: Sarai in prima linea, coinvolto in ogni partita e ogni momento emozionante.

Crescita personale e professionale: Imparerai a prendere decisioni rapide, gestire le dinamiche di gruppo e sviluppare competenze comunicative e di leadership.

Contribuisci al movimento sportivo locale: Il tuo impegno sarà fondamentale per la crescita del movimento pallavolistico e per garantire partite equilibrate e corrette.

Possibilità di carriera: Avrai l’opportunità di salire di livello, diventando parte di una carriera che potrebbe portarti a dirigere partite anche a livello regionale o nazionale.

Dettagli del corso

Il corso si terrà in modalità mista (in parte on line ed in parte in presenza) e sarà strutturato in dieci incontri che ti forniranno tutte le competenze necessarie per diventare un arbitro qualificato FIPAV. Al termine del corso, dopo aver superato il test finale, potrai subito iniziare a dirigere le tue prime partite!

Diventare Arbitro di Pallavolo è sicuramente una scelta dettata da una grande passione sportiva, e da uno spiccato senso di responsabilità; è un impegno importante che richiede una attenta preparazione tecnica, ma che, nel corso della propria carriera, darà a ciascuno la possibilità di vivere intense emozioni e ottenere grandi soddisfazioni sportive!