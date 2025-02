Sci alpino: Marta Bassino ha preso parte alla seconda prova della discesa di Kvitfjell

Marta Bassino in una foto di repertorio

La neo campionessa mondiale Breezy Johnson ha firmato il miglior tempo nella seconda prova della discesa di Kvitfjell, in Norvegia: 1’33″43 il riferimento con cui la statunitense si è messa sotto i riflettori in vista delle due prove in programma venerdì e sabato.

Il secondo allenamento sul tracciato norvegese ha quindi visto le austriache Cornelia Hütter e Mirjam Puchner chiudere alle sue spalle, staccate rispettivamente di 4 e 6 centesimi di secondo, con l’altra statunitense Lauren Macuga quarta a 0″24.

Federica Brignone è risultata la migliore delle azzurre, con il settimo tempo a 0″55 da Johnson.

A seguire, quattordicesimo tempo per Laura Pirovano, che paga 0″93 dalla leader di giornata, mentre le sorelle Nadia e Nicol Delago hanno chiuso con il medesimo crono di 1’34″82, occupando il 25esimo posto della graduatoria.

Più staccate Marta Bassino (+2″19), Elena Curtoni (2″34) e Roberta Melesi (+2″42) con Sofia Goggia a 2″57 dopo un errore nel terzo settore della pista; ritado di 2″93 quindi per Asja Zenere e di 3″41 per Vicky Bernardi, mentre Sara Allemand non ha completato la prova.

Domani si inizia a fare sul serio: la prima delle due discese della tappa norvegese è in programma alle 10:30 con diretta su RaiDue ed EuroSport.