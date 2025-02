Sci alpino: successo di Fabio Allasina nel primo gigante Fis Junior di Sestriere valido per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor

Il cuneese in forza alle Fiamme Oro Fabio Allasina ha vinto il primo gigante Fis Junior di Sestriere, prova valida per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor, circuito dedicato agli atleti delle categorie under 21 non inseriti nelle squadre nazionali.

Con il tempo di 2’04″87, Allasina – originario di Frassino e componente della squadra C azzurra – ha preceduto di un solo centesimo di secondo Lorenzo Gerosa (Cs Esercito) che si trovava al comando dopo la prima frazione ma comunque vincitore di giornata del circuito.

Il terzo tempo è quindi di Edoardo Baldo (Fiamme Gialle), con Jacopo Ferretti (Skiing Asd) a completare il podio di giornata del GPI Dicoflor.

Per quanto riguarda la categoria aspiranti, Riccardo Parini (Aosta) è vincitore di giornata, seguito da Ettore Bussei Canone (Sc Sestriere) e Tommaso Brignoli (Sc Sansicaria Cesana).

Domani è in programma un secondo gigante.