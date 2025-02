Volley A1F. Cuneo-Bergamo 3-2. Signorile e Panetoni: "Siamo orgogliose della nostra squadra" [VIDEO]

La Honda Olivero Cuneo in festa dopo la vittoria e la salvezza conquistata (foto di Danilo Ninotto)

Salvezza centrata. Si potrebbe riassumere così la penultima giornata di campionato per la Honda Olivero Cuneo, giornata che ha visto la squadra cuneese affrontare il Bergamo di Parisi.

Una partita non facile contro un'avversaria già qualificata ai playoff dopo aver disputato un'ottima stagione e che arrivava dal combattuto match contro Novara, terminato solo al tie break, 15-17, a favore delle Zanzare.

Ma anche le Gatte non erano da meno. Dopo un inizio di campionato difficile, le biancorosse hanno interpretato al meglio il 2025, aggiudicandosi vittorie importanti e arrivando così a ieri sera, quando si sono trovate davanti lei, la partita della stagione. Alle cuneesi bastava un punto per essere salve, per centrare l'obiettivo dell'annata agonistica.

E le Gatte sono riuscite nell'impresa, aggiudicandosi la partita dopo una maratona di oltre due ore e mezza. Dopo un primo set vinto in scioltezza, in cui le biancorosse hanno imposto il loro gioco fin da subito, la partita è entrata nel vivo, con Bergamo che subito nel secondo parziale pareggia i conti.

La determinazione delle Gatte emerge nel terzo set, che sembrava fosse ormai ad appannaggio Bergamo. Invece, grande rimonta delle Gatte che da 10-17 arrivano a 22 pari. Peccato per il finale, quando Bergamo agguanta il set 24-26. Quarto set ancora combattutissimo: sono le Gatte a essere avanti e poi colpo di reni di Bergamo che recupera e rimette tutto in discussione, ma sono le biancorosse a dare la zampata vincente 25-23 e festeggiando così la salvezza.

Anche il tie break non ha deluso le aspettative: cambio campo a favore di Bergamo, 6-8, rimonta delle Gatte, 11 pari, sorpasso, allungo, 14-11, recupero Bergamo sul 14 e vittoria Cuneo con due super punti di Kapralova per 18-16.

Una salvezza quindi fortemente voluta, sudata e conquistata, resa ancora più speciale dal fatto di essere davanti ai proprio tifosi.

Top scorer della serata Bjelica: per lei 28 punti e una grandissima prestazione. Premiata MVP Polder, che arrivava da belle performance con Talmassons e Conegliano e che anche ieri ha dato prova della sua bravura, con 17 punti messi a segno.

"Mi sento esausta, sono senza forze, ma sono davvero contenta. Nel quarto set siamo state brave a cancellare quello che era successo prima. Siamo rientrate in campo in modo diverso". Queste le parole del capitano della Honda Olivero Cuneo, Noemi Signorile: viso stanco per la lunghissima partita disputata ma felicità ben visibile dagli occhi e dal sorriso.

La stessa emozione emerge anche dal viso del libero della Honda Olivero Cuneo, Sara Panetoni: "Arrivavamo da un brutto girone d'andata, ma abbiamo sempre lavorato. Sono orgogliosa della mia squadra, dello staff che ci ha sempre supportato".

E sul prossimo appuntamento: "Andremo all'ultima giornata con la mente molto più libera. Ora dobbiamo divertirci".

Appuntamento quindi per l'ultima giornata della regular season 2024-2025, sabato 1 marzo alle 20:30.