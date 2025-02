Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì si prepara ad ospitare il Parella

Osservata la pausa dovuta alle elezioni nazionali della Fipav, in questo fine settimana è in programma la diciassettesima giornata – quarta del girone di ritorno del campionato di Serie C maschile, in cui il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba ospiterà sabato alle ore 20.30 al PalaItis il Parella Torino.

In classifica generale dopo sedici giornate i monregalesi, che arrivano dall’ importante successo per 3-1 sul sempre difficile campo del S. Paolo Torino, sono in testa con 43 punti (14 vittorie, 45 set vinti e 12 persi), al secondo posto c’ è il Lasalliano Torino con 40 punti (13 vittorie, 43 set vinti e 16 persi), al terzo posto si trova l’ Acqui con 39 punti (14 vittorie, 44 set vinti e 16 persi), al quarto posto l’ Arti Volley Collegno con 34 punti (12 vittorie, 43 set vinti e 24 persi), al quinto il Verbania con 32 punti (11 vittorie, 37 set vinti e 25 persi), al sesto posto l’ Asti con 24 punti (9 vittorie, 34 set vinti e 29 persi), al settimo posto il S. Paolo Torino con 26 punti (8 vittorie, 33 set vinti e 21 persi), all’ ottavo il Chieri con 23 punti (8 vittorie, 29 set vinti e 30 persi), al nono il Boves con 17 punti (6 vittorie, 26 set vinti e 39 persi), al decimo il Santhià con 15 punti (4 vittorie, 22 set vinti e 39 persi), all’ undicesimo con 14 punti la coppia formata dal (5 vittorie, 23 set vinti e 40 persi) e dal Parella Torino (5 vittorie, 22 set vinti e 40 persi), al tredicesimo il Biella con 8 punti (2 vittorie, 19 set vinti e 44 persi) ed al quattordicesimo il Racconigi con 4 punti (1 vittoria, 12 set vinti e 47 persi).

Coach Massimo Bovolo ed i suoi collaboratori hanno sfruttato questa pausa per recuperare tutti gli acciaccati, lavorando con molta intensità sotto l’ aspetto tecnico e tattico per alzare il livello e la qualità del gioco della squadra e trovare nuove soluzioni tattiche per rendere più varie ed imprevedibili le azioni offensive dei monregalesi.

“Questa pausa – afferma coach Bovolo – ci è servita per recuperare tutti gli acciaccati e con loro fare un lavoro specifico e particolareggiato. Abbiamo lavorato molto sia sotto l’ aspetto prettamente tecnico che sotto quello tattico per crescere nella qualità delle nostre azioni e migliorare ulteriormente i nostri meccanismi di gioco. Dovremo continuare ad allenarci con molta intensità e determinazione, affrontando tutte le avversarie con grandissima umiltà ed essere bravi ad esprimerci sempre al massimo sia fisicamente che di testa anche perché, essendo la capolista, contro di noi tutti vorranno fare la partita dell’ anno e di conseguenza tutti daranno il 110% per cercare di compiere una vera impresa. Sabato ospiteremo il Parella Torino, una formazione composta da atleti giovani e di prospettiva, ma fisicamente e tecnicamente di buon livello, che sicuramente giocheranno in scioltezza e senza preoccupazioni, consci che non hanno assolutamente nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. Noi dovremo scendere in campo molto determinati e agonisticamente “cattivi” per aggredire subito la partita, cercando di non farli ragionare ed imporre sin dall’ inizio il nostro ritmo senza tentennamenti. Sicuramente, come peraltro tutte le partite di questa stagione, sarà una gara difficile e complessa, ma noi abbiamo tutte le intenzioni di conquistare l’ intera posta in palio per continuare il nostro cammino in vetta alla classifica”.