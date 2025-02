Dal bilancio della Regione Piemonte più fondi a Pro loco, alpini, apicoltori, imprese e Soccorso Alpino

“Da sempre mi dedico con particolare dedizione a sostenere quella fitta rete di volontari che rendono grande il nostro territorio, dagli Alpini alle Proloco, al Soccorso Alpino, alle associazioni culturali. Per questo sono molto soddisfatto che il Consiglio regionale del Piemonte abbia accolto alcuni importanti emendamenti presentati dalla maggioranza che sostengono ulteriormente queste associazioni ed i loro volontari”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia commenta il voto positivo su diversi emendamenti passati in aula. Si tratta di un atto importante, che permette lo scorrimento delle graduatorie che mettono a disposizione risorse per Proloco ed Associazione d’Armi, per un maggior numero di finanziamenti.

Tra gli emendamenti recepiti dall’aula anche quello riferito alla realizzazione di una rete tecnicamente aggiornata ed efficiente per il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte che permetterà loro interventi ancora più rapiti e puntuali.

Un sostegno importante è stato stabilito anche per gli apicoltori piemontesi, difensori della biodiversità e grande risorsa economica, attraverso un aiuto concreto contro la vespa velutina.

Inoltre dal Consiglio regionale arriva un aiuto concreto contro la rimozione dell’Amianto.

“Un importante sostegno - precisa Franco Graglia - è stato stabilito anche per le piccole e medie imprese del settore turistico, fiore all’occhiello della nostra regione”.

“Lavorare con impegno facendo squadra e ascoltando il territorio, porta sempre a risultati concreti - sottolinea il vicepresidente del Consiglio -. Garantire risorse a chi si adopera instancabilmente per promuovere la cultura, il territorio e le tradizioni come fanno i nostri tanti volontari, sostenere le piccole e medie imprese, è da sempre uno dei miei obiettivi primari”.

“Raggiungere un risultato così importante, mi sprona ad impegnarmi ancora di più a favore del territorio e dei suoi cittadini - conclude Graglia - e mi impegno fin da ora, affinché, attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse, si arrivi all’esaurimento delle graduatorie per Proloco ed Associazioni d’Arma, tra le quali le molte sezioni dei cari alpini”.